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Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст

актриса, модель
Ким (Кимберли) Кардашьян-Уэст
  • Дата рождения: 21 октября 1980
  • Место рождения: Лос-Анджелес
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Канье Уэст
  • Дети: дочь Норт, сын Сейнт

У Ким Кардашьян армянские корни со стороны отца, шотландские и голландские - со стороны матери. Про себя она говорит, что наполовину армянка, на четверть - шотландка и на четверть - голландка.

Первые шаги к славе Ким сделала в октябре 2007 года, снявшись со всей семьей в реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians на телеканале E! Вышло десять сезонов проекта и два спин-офф. В 2010 году артистка заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-ТВ, отдав при этом 10% на благотворительность. 23 января 2011 года стартовало новое реалити-шоу с Ким - Kourtney and Kim Take New York, в котором рассказывается, как ее сестры - Кортни и Хлои - покинули Лос-Анджелес и открыли в Нью-Йорке третий бутик D-A-S-H.

Первую заметную роль Ким сыграла в сериале Beyond the Break. Затем в 2008-м снялась в фильме-пародии "Нереальный блокбастер" в роли Лизы, получив номинацию на "Золотую малину" за худшую женскую роль второго плана в 2009 году. Появилась в сериале "Как я встретил вашу маму" в эпизоде "Выгоды".

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Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом

Модный совет Ким Кардашьян: зимний оверсайз с секретом
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