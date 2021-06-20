СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись

В последнее время Элджея не замечают в компании Насти Ивлеевой. Например, недавно телеведущая без супруга посетила вечеринку по случаю дня рождения Максима Галкина. Также люди больше не замечают обручального кольца на безымянном пальце знаменитости.
Слух о расставании Ивлеевой и Элджея также подогревают намерения рэпера выпустить клип, в котором будет обыгрываться разрыв с возлюбленной. Как пишет "Пятый канал", артист почти закончил работать над видео. Команда Узенюка разослала многим компаниям, желающим засветиться в клипе, рекламные предложения.
Журнал "Папарацци" и вовсе сообщает, что Настя и Алексей официально развелись, однако никаких веских доказательств этому не предоставляет.
"Надо немножко подождать и правда скоро раскроется", – уверен автор статьи.
Ивлеева и Узенюк вступили в брак в 2019 году. Стоит отметить, что тогда возлюбленные предпочли скрыть это событие от общественности. Супруги рассказали о свадьбе только после того, как об этом узнали журналисты.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что за волосы Насти Ивлеевой назначили цену. Неизвестный человек разместил объявление о продаже пряди знаменитости. Он готов отдать часть шевелюры блогера за 500 рублей. Телеведущая лишь посмеялась над сообразительностью продавца.
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