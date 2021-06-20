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Шоу-бизнес
СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись

СМИ: Настя Ивлеева и Элджей развелись

30-летняя телеведущая и блогер Настя Ивлеева и 26-летний рэпер Алексей Узенюк, более известный как Элджей, похоже, больше не вместе.
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В последнее время Элджея не замечают в компании Насти Ивлеевой. Например, недавно телеведущая без супруга посетила вечеринку по случаю дня рождения Максима Галкина. Также люди больше не замечают обручального кольца на безымянном пальце знаменитости.

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Слух о расставании Ивлеевой и Элджея также подогревают намерения рэпера выпустить клип, в котором будет обыгрываться разрыв с возлюбленной. Как пишет "Пятый канал", артист почти закончил работать над видео. Команда Узенюка разослала многим компаниям, желающим засветиться в клипе, рекламные предложения.

Журнал "Папарацци" и вовсе сообщает, что Настя и Алексей официально развелись, однако никаких веских доказательств этому не предоставляет.

"Надо немножко подождать и правда скоро раскроется", – уверен автор статьи.

Ивлеева и Узенюк вступили в брак в 2019 году. Стоит отметить, что тогда возлюбленные предпочли скрыть это событие от общественности. Супруги рассказали о свадьбе только после того, как об этом узнали журналисты.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что за волосы Насти Ивлеевой назначили цену. Неизвестный человек разместил объявление о продаже пряди знаменитости. Он готов отдать часть шевелюры блогера за 500 рублей. Телеведущая лишь посмеялась над сообразительностью продавца.

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Настя Ивлеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 15:48 Источник: Папарацци

комментарии

Ответить:

Гость780393
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Что-то из жизни насекомых.
Гость782226
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Кто эти люди? Я их не знаю и они мне не интересны.
Н
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Счастливый брак-это благодать от Бога, а у чертей ничего этого никогда не будет. Что у Бузовой, что у Ивлеевой. Матерщинницы и выпивохи,какая вам семья ?
1

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