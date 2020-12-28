Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

  • Дата рождения: 8 марта 1991
  • Место рождения: деревня Разметелево, Всеволожский район, Ленинградская область
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 174
  • Вес: 56
  • Жена/Муж: Алексей Узенюк

Биография, Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева – любимица молодежи. На ее блог в Инстаграме подписаны более 4 миллионов человек. Поклонники внимательно следят за жизнью актрисы и ведущей популярнейшей программы «Орел и решка». Параллельно путешествию по разным странам мира Настя активно снимается в фильмах и сериалах. Наиболее значимый проект в ее карьере – многосерийное кино «Туристическая полиция», где она играет роль сотрудника правоохранительных органов в курортной зоне.

Семья

Анастасия родилась в деревне Разметелево, которая находится в Ленинградской области в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. О родителях девушки мало что известно. В одном из интервью она упомянула, что мама и папа часто были заняты своей работой, и не удаляли ей достаточное количество времени. Тем не менее, она и младший брат получили хорошее воспитание.

Детство и юность

Еще в школе Ивлеева стала мечтать о роли популярной ведущей, о съемках в фильмах и сериалах. После окончания среднего учебного заведения поступила в университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно учебе она зарабатывала деньги, не жалея свободного времени. Настя работала мастером по маникюру в одном из питерских салонов красоты, а также была лицом компании, встречающей респектабельных персон. Девушка сопровождала бизнесменов, политиков, артистов в развлекательных заведениях.

В 2015 году Ивлеева переехала в Москву. Столица привлекала ее возможностью реализовать потенциал, развиваться как творческая личность. Она работала менеджером в автомобильном салоне, получая хорошую зарплату. Многое в жизни будущей звезды изменило поступление в школу телевидения под руководством Ольги Спиркиной – «Останкино ТВ».

Карьера, Анастасия Ивлеева

В 2013 году девушка завела профиль в Инстаграм, где выкладывала короткие ролики. Количество фолловеров росло стремительно. Неудивительно, что создание вайнов (небольших по продолжительности видеороликов) стало основной деятельностью Анастасии. В дальнейшем она снимала совместное видео с известнейшими блогерами: Эльдаром Джараховым, Маргаритой Дирдж и другими популярными личностями.

Съемки в рекламе и журналах

Ивлеева привлекала внимание не только творческой деятельностью, но и потрясающей красотой, отменной фигурой. Она появилась в коротком клипе «Билайна», снималась в журнале «Максим», упрочив популярность. В 2016 году девушка выступила в роли ведущего программы «Можно все», выходившей на канале Ю. Передача имела успех благодаря отлично подобранному составу ведущих и сюжету.

Пик славы

Главным моментом в карьере Насти следует считать приглашение на съемки программы «Орел и Решка: Перезагрузка». Она заменила Регину Тодоренко. Настал «звездный» час: количество подписчиков в Инстаграм увеличивалось стремительно, посыпались приглашения на съемки фильмов и сериалов. Вместе с соведущим Антоном Птушкиным они путешествовали по различным странам мира. Вскоре она снялась в фильме «Бабушка легкого поведения» (вторая часть) и сериале «Туристическая полиция», сыграв главную роль.

Личная жизнь, Анастасия Ивлеева

Плотный график, съемки в сериалах и фильмах, телепередачах не мешают девушке обустраивать личную жизнь. После переезда в столицу завязались романтические отношения с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Именно молодой бойфренд посоветовал ей завести собственный блог в Инстаграм.

Роман с Элджеем

В июне 2018 года стало известно, что Ивлеева встречается с музыкантом Алексеем Узенюком. Парень выступает на сцене под псевдонимом Элджей. Осенью 2019 года стало известно о свадьбе молодых людей. Церемония бракосочетания прошла втайне от общественности – Анастасия, уже известная по ролям в фильмах и сериалах, решила обойтись празднованием в кругу близких людей.

Интересные факты

  • Анастасия обожает группу «Наутилус Помпилиус», увлекается творчеством Бориса Гребенщикова.
  • На теле девушки есть татуировка Сак-Янт. По утверждению тайцев, рисунок приносит обладателю счастье. Аналогичное тату имеется у Брэда Питта, Анджелины Джоли.
  • В интервью Юрию Дудю сказала, что считает размер полового органа первостепенным фактором при выборе мужчины. Фразы, произнесенные девушкой, мгновенно разошлись по Интернету, стали создаваться мемы. Настя даже выпустила песню на данную тему.
  • Принимала участие в озвучке популярного сериала «Ривердейл». В многосерийном фильме ее голосом говорит Шерил.
  • Получила премию журнала «Гламур» в категории «Женщина года» (2018).

Роли, Анастасия Ивлеева

В фильмографии Насти не значится много фильмов и сериалов. Она сыграла главную роль в проекте «Туристическая полиция» (недавно появился второй сезон).

Избранная фильмография:

2017-2018 – «Орел и решка» (роль ведущей)

2018 – «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (ведущая новостной ленты)

2019 – сериал «Туристическая полиция» (Лера)

Анастасия Ивлеева сейчас

В 2019 году Анастасия Ивлеева выпустила собственную рубрику «AgentShow» на канале Ютуб. Девушка берет интервью у известных медийных персон. Ей приходится постоянно путешествовать, снимаясь в передаче «Орел и Решка». Постоянно обновляет фотографии в Инстаграм, делится с подписчиками впечатлениями о новых поездках, съемочном процессе. 

поделиться

"Он вошел": Ивлееву перекосило от ласк с известным продюсером

Блогер млела от удовольствия

"Вторая Бузова": от кривляний поющей Ивлеевой пошла кровь из ушей

Ведущая встала на весы

"В семье пополнение": Ивлеева сделала неожиданное признание

Она обещала рассказать о деталях случившегося

Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси

Шасси разорвало на куски

В Сети появилась переписка Галкина с девушкой: юмористу сделали предложение

Юморист боится сказать жене

Ивлеева спустила 23 миллиона рублей на дорогую игрушку

Это была самая большая трата в жизни

"За пополнение в семье!": Ивлеева потянулась к бокалу на фоне слухов о беременности

Она поправилась

Появились данные о беременности Насти Ивлеевой

Телезвезда отказалась от вредных привычек

Ивлеева подвергла свою жизнь смертельной опасности

Звезда отправилась на опасную прогулку

"Не знал, кто такая": известный ведущий о Насте Ивлеевой

Птушкин не сразу нашел общий язык с коллегой

загрузить ещё

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+