Анастасия Ивлеева – любимица молодежи. На ее блог в Инстаграме подписаны более 4 миллионов человек. Поклонники внимательно следят за жизнью актрисы и ведущей популярнейшей программы «Орел и решка». Параллельно путешествию по разным странам мира Настя активно снимается в фильмах и сериалах. Наиболее значимый проект в ее карьере – многосерийное кино «Туристическая полиция», где она играет роль сотрудника правоохранительных органов в курортной зоне.
Анастасия родилась в деревне Разметелево, которая находится в Ленинградской области в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. О родителях девушки мало что известно. В одном из интервью она упомянула, что мама и папа часто были заняты своей работой, и не удаляли ей достаточное количество времени. Тем не менее, она и младший брат получили хорошее воспитание.
Еще в школе Ивлеева стала мечтать о роли популярной ведущей, о съемках в фильмах и сериалах. После окончания среднего учебного заведения поступила в университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно учебе она зарабатывала деньги, не жалея свободного времени. Настя работала мастером по маникюру в одном из питерских салонов красоты, а также была лицом компании, встречающей респектабельных персон. Девушка сопровождала бизнесменов, политиков, артистов в развлекательных заведениях.
В 2015 году Ивлеева переехала в Москву. Столица привлекала ее возможностью реализовать потенциал, развиваться как творческая личность. Она работала менеджером в автомобильном салоне, получая хорошую зарплату. Многое в жизни будущей звезды изменило поступление в школу телевидения под руководством Ольги Спиркиной – «Останкино ТВ».
В 2013 году девушка завела профиль в Инстаграм, где выкладывала короткие ролики. Количество фолловеров росло стремительно. Неудивительно, что создание вайнов (небольших по продолжительности видеороликов) стало основной деятельностью Анастасии. В дальнейшем она снимала совместное видео с известнейшими блогерами: Эльдаром Джараховым, Маргаритой Дирдж и другими популярными личностями.
Ивлеева привлекала внимание не только творческой деятельностью, но и потрясающей красотой, отменной фигурой. Она появилась в коротком клипе «Билайна», снималась в журнале «Максим», упрочив популярность. В 2016 году девушка выступила в роли ведущего программы «Можно все», выходившей на канале Ю. Передача имела успех благодаря отлично подобранному составу ведущих и сюжету.
Главным моментом в карьере Насти следует считать приглашение на съемки программы «Орел и Решка: Перезагрузка». Она заменила Регину Тодоренко. Настал «звездный» час: количество подписчиков в Инстаграм увеличивалось стремительно, посыпались приглашения на съемки фильмов и сериалов. Вместе с соведущим Антоном Птушкиным они путешествовали по различным странам мира. Вскоре она снялась в фильме «Бабушка легкого поведения» (вторая часть) и сериале «Туристическая полиция», сыграв главную роль.
Плотный график, съемки в сериалах и фильмах, телепередачах не мешают девушке обустраивать личную жизнь. После переезда в столицу завязались романтические отношения с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Именно молодой бойфренд посоветовал ей завести собственный блог в Инстаграм.
В июне 2018 года стало известно, что Ивлеева встречается с музыкантом Алексеем Узенюком. Парень выступает на сцене под псевдонимом Элджей. Осенью 2019 года стало известно о свадьбе молодых людей. Церемония бракосочетания прошла втайне от общественности – Анастасия, уже известная по ролям в фильмах и сериалах, решила обойтись празднованием в кругу близких людей.
В фильмографии Насти не значится много фильмов и сериалов. Она сыграла главную роль в проекте «Туристическая полиция» (недавно появился второй сезон).
Избранная фильмография:
2017-2018 – «Орел и решка» (роль ведущей)
2018 – «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (ведущая новостной ленты)
2019 – сериал «Туристическая полиция» (Лера)
В 2019 году Анастасия Ивлеева выпустила собственную рубрику «AgentShow» на канале Ютуб. Девушка берет интервью у известных медийных персон. Ей приходится постоянно путешествовать, снимаясь в передаче «Орел и Решка». Постоянно обновляет фотографии в Инстаграм, делится с подписчиками впечатлениями о новых поездках, съемочном процессе.