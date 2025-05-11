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Анастасия Вячеславовна Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
Анастасия Вячеславовна Ивлеева
  • Дата рождения: 8 марта 1991
  • Место рождения: деревня Разметелево, Всеволожский район, Ленинградская область
  • Знак зодиака: Рыбы
  • Рост: 174
  • Вес: 56
  • Жена/Муж: Алексей Узенюк

Биография, Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева – любимица молодежи. На ее блог в Инстаграме подписаны более 4 миллионов человек. Поклонники внимательно следят за жизнью актрисы и ведущей популярнейшей программы «Орел и решка». Параллельно путешествию по разным странам мира Настя активно снимается в фильмах и сериалах. Наиболее значимый проект в ее карьере – многосерийное кино «Туристическая полиция», где она играет роль сотрудника правоохранительных органов в курортной зоне.

Семья

Анастасия родилась в деревне Разметелево, которая находится в Ленинградской области в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. О родителях девушки мало что известно. В одном из интервью она упомянула, что мама и папа часто были заняты своей работой, и не удаляли ей достаточное количество времени. Тем не менее, она и младший брат получили хорошее воспитание.

Детство и юность

Еще в школе Ивлеева стала мечтать о роли популярной ведущей, о съемках в фильмах и сериалах. После окончания среднего учебного заведения поступила в университет на факультет рекламы и связей с общественностью. Параллельно учебе она зарабатывала деньги, не жалея свободного времени. Настя работала мастером по маникюру в одном из питерских салонов красоты, а также была лицом компании, встречающей респектабельных персон. Девушка сопровождала бизнесменов, политиков, артистов в развлекательных заведениях.

В 2015 году Ивлеева переехала в Москву. Столица привлекала ее возможностью реализовать потенциал, развиваться как творческая личность. Она работала менеджером в автомобильном салоне, получая хорошую зарплату. Многое в жизни будущей звезды изменило поступление в школу телевидения под руководством Ольги Спиркиной – «Останкино ТВ».

Карьера, Анастасия Ивлеева

В 2013 году девушка завела профиль в Инстаграм, где выкладывала короткие ролики. Количество фолловеров росло стремительно. Неудивительно, что создание вайнов (небольших по продолжительности видеороликов) стало основной деятельностью Анастасии. В дальнейшем она снимала совместное видео с известнейшими блогерами: Эльдаром Джараховым, Маргаритой Дирдж и другими популярными личностями.

Съемки в рекламе и журналах

Ивлеева привлекала внимание не только творческой деятельностью, но и потрясающей красотой, отменной фигурой. Она появилась в коротком клипе «Билайна», снималась в журнале «Максим», упрочив популярность. В 2016 году девушка выступила в роли ведущего программы «Можно все», выходившей на канале Ю. Передача имела успех благодаря отлично подобранному составу ведущих и сюжету.

Пик славы

Главным моментом в карьере Насти следует считать приглашение на съемки программы «Орел и Решка: Перезагрузка». Она заменила Регину Тодоренко. Настал «звездный» час: количество подписчиков в Инстаграм увеличивалось стремительно, посыпались приглашения на съемки фильмов и сериалов. Вместе с соведущим Антоном Птушкиным они путешествовали по различным странам мира. Вскоре она снялась в фильме «Бабушка легкого поведения» (вторая часть) и сериале «Туристическая полиция», сыграв главную роль.

Личная жизнь, Анастасия Ивлеева

Плотный график, съемки в сериалах и фильмах, телепередачах не мешают девушке обустраивать личную жизнь. После переезда в столицу завязались романтические отношения с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным. Именно молодой бойфренд посоветовал ей завести собственный блог в Инстаграм.

Роман с Элджеем

В июне 2018 года стало известно, что Ивлеева встречается с музыкантом Алексеем Узенюком. Парень выступает на сцене под псевдонимом Элджей. Осенью 2019 года стало известно о свадьбе молодых людей. Церемония бракосочетания прошла втайне от общественности – Анастасия, уже известная по ролям в фильмах и сериалах, решила обойтись празднованием в кругу близких людей.

Интересные факты

  • Анастасия обожает группу «Наутилус Помпилиус», увлекается творчеством Бориса Гребенщикова.
  • На теле девушки есть татуировка Сак-Янт. По утверждению тайцев, рисунок приносит обладателю счастье. Аналогичное тату имеется у Брэда Питта, Анджелины Джоли.
  • В интервью Юрию Дудю сказала, что считает размер полового органа первостепенным фактором при выборе мужчины. Фразы, произнесенные девушкой, мгновенно разошлись по Интернету, стали создаваться мемы. Настя даже выпустила песню на данную тему.
  • Принимала участие в озвучке популярного сериала «Ривердейл». В многосерийном фильме ее голосом говорит Шерил.
  • Получила премию журнала «Гламур» в категории «Женщина года» (2018).

Роли, Анастасия Ивлеева

В фильмографии Насти не значится много фильмов и сериалов. Она сыграла главную роль в проекте «Туристическая полиция» (недавно появился второй сезон).

Избранная фильмография:

2017-2018 – «Орел и решка» (роль ведущей)

2018 – «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» (ведущая новостной ленты)

2019 – сериал «Туристическая полиция» (Лера)

Анастасия Ивлеева сейчас

В 2019 году Анастасия Ивлеева выпустила собственную рубрику «AgentShow» на канале Ютуб. Девушка берет интервью у известных медийных персон. Ей приходится постоянно путешествовать, снимаясь в передаче «Орел и Решка». Постоянно обновляет фотографии в Инстаграм, делится с подписчиками впечатлениями о новых поездках, съемочном процессе. 

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