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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Уходящая неделя ознаменовалась рядом громких историй. О самых ярких скандалах шоу-бизнеса Вы узнаете из специальной подборки "Дни.ру".
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Долина поссорилась с известным блогером на шоу Галкина

Список самых громких скандалов шоу-бизнеса недели открывает конфликт певицы Ларисы Долиной с видеоблогером Валей Карнавал. Звезды поругались в эфире шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Долина раскритиковала вокальные данные Карнавал. Девушка не смогла повторить за 65-летней артисткой простую распевку. "Ни в одну ноту не попала", – обрушилась на Валю собеседница.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Карнавал в ответ заявила, что каждый может петь так, как он захочет. Такая позиция не пришлась по душе Долиной. Она подчеркнула, что есть профессия певца, которая требует от человека, как минимум, чистого исполнения.

Блогер Миро назвала Гузееву плохой матерью

Известный блогер Лена Миро резко высказалась о воспитательных методах актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Писательница считает, что артистка вырастила неприспособленного к жизни человека с "большими претензиями к миру".

Блогер рассказала, что не нашла никакой информации о том, где работает или учится 21-летняя дочь артистки. По мнению Миро, все, что умеет Ольга, – это эпатировать публику своими поступками.

Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com

Писательница напомнила, как наследница Гузеевой разгромила свою комнату (снимок появился в инстаграм-аккаунте телеведущей), а также как девушка появилась в свадебном платье и заявила о бракосочетании с подругой.

Бузова высказалась об инциденте с Собчак на премии "Жара"

На вручении премии "Жара" в этом году не обошлось без скандалов. Звезды шоу-бизнеса Ольга Бузова и Ксения Собчак поссорились прямо на сцене. Конфликт телеведущих попал на видео.

Поводом стало нелестное высказывание Собчак о бывшем возлюбленном Бузовой. Звезда "Дома-2" не выдержала издевательств заклятой подруги и убежала в слезах за кулисы. "Почему меня все время спрашивают про него?", – спросила она.

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Через несколько дней после премии Бузова сообщила, что не держит зла на коллегу. Вместе с этим она посоветовала Собчак поучиться женской солидарности. "А вообще, Ксения – шикарная женщина", – подчеркнула она.

Продюсер раскритиковал Ивлееву за жалобы на эвакуацию авто

Популярный блогер Настя Ивлеева рассказала, что ее автомобиль Lamborghini Aventador эвакуировали из-за многочисленных штрафов. О случившемся звезда сообщила в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Продюсер Иван Ирбис разругал поведение блогера. Он отметил, что многие знаменитые люди считают себя привилегированным классом. "Законы для всех абсолютно равны", – заявил эксперт.

Опера "Кармен" в постановке Богомолова вызвала жаркие споры

Завершается список самых ярких скандалов шоу-бизнеса недели шумихой вокруг оперы "Кармен" в постановке Константина Богомолова. Пермские зрители высказывали разные мнения.

Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com

Многие негативно оценили работу режиссера. Так, один из пользователей призвал всех, кто еще не побывал на опере, немедленно сдать билеты. С ним согласился другой комментатор, обвинивший Богомолова в надругательстве над "Кармен".

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 апреля 2021, 14:41 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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