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Шоу-бизнес
Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем

Наживающийся на разводе с Бузовой Тарасов стал посмешищем

Основываясь на своем печальном опыте с Ольгой Бузовой, Дмитрий Тарасов разработал проект, который должен помочь другим семьям.
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Дмитрий Тарасов в настоящее время счастлив в браке со своей третьей женой – моделью Анастасией Костенко, которая уже ждет от футболиста третьего ребенка. До обретения настоящего семейного счастья Тарасов успел хлебнуть немало горя. Однако теперь экс-супруг Ольги Бузовой понял, что семья – это фундамент и решил помочь построить гармоничные отношения другим парам.

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Футболист рассказал своим подписчикам в "Инстаграм" о проекте под названием "Вместе", который он подготовил при поддержке специалистов в сфере психологии и коучинга. Тарасов уверен, что в мире должно быть как можно больше счастливых семей. Мужчина пригласил своих подписчиков принять участие в его марафоне по строительству гармоничных отношений.

Подтверждая свою компетенцию в этой сфере, Тарасов заговорил о своем браке с Бузовой. Он предложил фолловерам поделиться собственным опытом о "самом громком разводе". Подписчики неоднозначно отреагировали на подобную идею. Возможно, кто-то и пожелал вновь услышать эту историю. Однако другие восприняли пытающегося заработать на скандальной теме Тарасова как посмешище. Как сообщил телеграм-канал "Антиглянец", многие люди оказались готовы заплатить лишь бы только больше ничего не слышать об этом разводе.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дмитрий Тарасов плюнул в Ольгу Бузову после скандала на "Матч ТВ".

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Фото: rfpl_org/ Instagram.com/ www.globallookpress.com
Автор: 29 июня 2021, 17:02 Источник: Телеграм, "Антиглянец" • Требует проверки
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