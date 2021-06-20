Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"

Из-за скандала с Дмитрием Губерниевым Ольгу Бузову постигла незавидная участь. Звезду отказался защищать бывший супруг Дмитрий Тарасов.

Шутки про распитие коньяка по утрам стали неотъемлемой частью инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой. Россияне массово смеются над поющей телеведущей, вспоминая ее словесный поединок с Дмитрием Губерниевым на "Матч ТВ". Поддержка ряда авторитетных коллег не смогла спасти теледиву от едких замечаний злопыхателей. Не лучшим образом о ситуации с Ольгой Бузовой высказался и ее бывший муж. Дмитрий Тарасов не стал обвинять звезду, но намекнул, что она сама во всем виновата.

"Скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев", — выразился известный футболист. По словам спортсмена, Бузовой следовало отнестись с иронией к высказываниям оппонента. В диалоге с журналистом "Спорт-экспресс" Дмитрий Тарасов подчеркнул, что остается в нейтралитете и вставать на сторону бывшей возлюбленной не намерен.

Напомним, деликатный вопрос Дмитрия Губерниева на "Матч ТВ" довел Ольгу Бузову до истерики, звезда разрыдалась в прямом эфире. Артистка восприняла слова спортивного комментатора об употреблении спиртного напитка как личное оскорбление. На сторону противника поющей телеведущей встали многие звезды, в том числе Ксения Собчак. "Губерниев, обожаю!" — выразилась скандальная журналистка.