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Шоу-бизнес
Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"

Тарасов плюнул в осрамленную Бузову после стычки на "Матч ТВ"

Из-за скандала с Дмитрием Губерниевым Ольгу Бузову постигла незавидная участь. Звезду отказался защищать бывший супруг Дмитрий Тарасов.
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Шутки про распитие коньяка по утрам стали неотъемлемой частью инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой. Россияне массово смеются над поющей телеведущей, вспоминая ее словесный поединок с Дмитрием Губерниевым на "Матч ТВ". Поддержка ряда авторитетных коллег не смогла спасти теледиву от едких замечаний злопыхателей. Не лучшим образом о ситуации с Ольгой Бузовой высказался и ее бывший муж. Дмитрий Тарасов не стал обвинять звезду, но намекнул, что она сама во всем виновата.

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"Скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, что ей говорил Губерниев", — выразился известный футболист. По словам спортсмена, Бузовой следовало отнестись с иронией к высказываниям оппонента. В диалоге с журналистом "Спорт-экспресс" Дмитрий Тарасов подчеркнул, что остается в нейтралитете и вставать на сторону бывшей возлюбленной не намерен.

Напомним, деликатный вопрос Дмитрия Губерниева на "Матч ТВ" довел Ольгу Бузову до истерики, звезда разрыдалась в прямом эфире. Артистка восприняла слова спортивного комментатора об употреблении спиртного напитка как личное оскорбление. На сторону противника поющей телеведущей встали многие звезды, в том числе Ксения Собчак. "Губерниев, обожаю!" — выразилась скандальная журналистка.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 02:02 Источник: Спорт-экспресс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На кого Тарасов променял Бузову

комментарии

Ответить:

Гость780861
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До чего тупые заголовки ,понятно хотят привлечь, облить грязью ,всех и вся если это надо тупой бузовой А так Тарасов ничего плохого не сказал про тупицу ,уже все поняли ,что пьяная бузова просто не поняла вопроса от Губерниева,и устроила истерику ,потому что пьяная, отнестись разумно к вопросу, ответить разумно ,это существо не смогла, когда уходила из студии, так её мотануло в сторону,что если не мужик,что схватил пьянь за руку, так алкоголичка упала , точно
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