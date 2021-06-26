Беременная Костенко рассказала об угрозах и травле

Анастасия Костенко откровенно поведала о трудностях, которые пережила в начале отношений с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Модель призналась в своем инстаграм-аккаунте, что подверглась жестокому буллингу в Сети из-за романа со спортсменом. Девушка показала скриншоты публикаций в СМИ, в которых ранее обсуждалась ее личная жизнь.

Анастасия Костенко заверила, что в них было мало правды. В соцсетях же ее атаковали хейтеры и ненавистники. Кроме самой модели злопыхатели травили ее близких. В частности, оскорблениям подверглась сестра Анастасии, которой на тот момент было всего 12 лет.

Пережить жестокие нападки девушке помог возлюбленный. Дмитрий Тарасов постоянно успокаивал избранницу и восхищался ею. Анастасия Костенко призналась, что трудности не повлияли на их с футболистом семью, хотя и оставили отпечаток.

Модель отметила, что они с мужем поддерживали друг друга. Благодаря любви, пониманию и доверию отношения пары становились лишь крепче. Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились пять лет назад. Чета воспитывает двоих дочек – Милану и Еву.

Как писали "Дни.ру", сейчас супруга спортсмена беременна третьим малышом. На сей раз у звездной пары на свет появится мальчик.