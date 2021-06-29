Райский отдых жены Петросяна закончился слезами

Жена Петросяна Татьяна Брухунова расстроилась из-зы вынужденного возвращения домой.

Почти две недели Евгений Петросян и его молодая супруга провели на одном из райских островов в полном покое и безмятежности. Все это время жена юмориста делилась впечатлениями от отдыха со своими подписчиками в "Инстаграм". Судя по всему, Татьяна Брухунова чудесно провела время на острове, однако пришло время возвращаться домой.

Сегодня утром звездная чета покинула отель, в котором им было так хорошо, и отправилась на Родину. Брухунова призналась своим подписчикам, что ей очень грустно из-за расставания с этим прекрасным местом. Весь персонал вышел провожать супругов, и это растрогало женщину до слез. Татьяна на писала:

"Давно мне не было так грустно уезжать откуда-то!.."



Жена Петросяна выразила уверенность в том, что она еще обязательно вернется на этот чудесный остров. Безмятежный отдых помог Татьяне восстановить свои силы и полностью зарядить разряженную до этого батарейку.

Ранее избранница Евгения Вагановича признавалась, что они с супругом полетели в отпуск не просто так, а по совету невролога. В течение долгого времени молодая женщина чувствовала постоянную усталость, которая не проходила даже после сна, тогда-то врач и предупредил ее об эмоциональном выгорании. Татьяна Брухунова не стала долго раздумывать и отправилась на Мальдивы, чтобы восстановить пошатнувшееся здоровье.