Оголившаяся молодая супруга Петросяна прикрыла пышную грудь макаронами

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели отдыхать на Мальдивы.

В личном блоге супруга юмориста делится фотографиями из отпуска. Судя по всему, она в восторге от белоснежных пляжей, лазурной воды и свежего воздуха. Известная модница Татьяна Брухунова не забывает демонстрировать подписчикам и свои наряды.

По словам супруги Евгения Петросяна, у нее обширная коллекция не только сумочек, но и купальников. На днях она уже продемонстрировала цельный костюм для плавания с забавными попугаями, а сегодня облачилась в бикини... с макаронами.

На фотографии Татьяна Брухунова сидит в воде около берега. Купальник выгодно подчеркивает достоинства молодой жены артиста: высокую грудь и пышные бедра. Стоит добавить, что две макаронины на бикини расположились аккурат в районе интимных мест.

Пользователи Сети оценили фигуру бывшей помощницы Евгения Петросяна, отметив, что она замечательно выглядит. "Неземная красавица! Такая легкая, нежная! Отличного отдыха Вам, Танечка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какой забавный купальник", "Какая Вы красивая! Изящная фигура", "Купальник прелесть, особенно верх", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Татьяна Брухунова показала в личном блоге видео с прогулки на катере. Вместе с Евгением Петросяном, который выглядел довольно грустным, она отправилась в океан, чтобы понаблюдать за дельфинами.