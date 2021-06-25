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Шоу-бизнес
Молодой жене Петросяна поставили неутешительный диагноз

Молодой жене Петросяна поставили неутешительный диагноз

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в отпуск по настоянию врача.
прочитано 523 раза

Несколько дней назад 75-летний юморист и его молодая супруга улетели отдыхать на Мальдивы. Сейчас супруги предаются безмятежному отдыху и радуют поклонников яркими снимками. Однако оказалось, что жизнь Татьяны Брухуновой не столь безмятежна.

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Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Под очередным прекрасным фото в "Инстаграм" жена юмориста призналась, что еще два месяца назад она ощутила сильную усталость. Это тяжелое состояние не покидало женщину 24 часа в сутки. Вероятно, тогда обеспокоенная Брухунова отправилась к врачу. Там Татьяна узнала, что именно так выглядят "первые ласточки эмоционального выгорания" и серьезно встревожилась. В беседе с подписчиками женщина подчеркнула, что это не просто модные слова, которыми многие сейчас разбрасываются направо и налево, а серьезный медицинский диагноз.

Именно невролог посоветовал Брухуновой отправиться в отпуск, что супруги незамедлительно и сделали. Для восстановления здоровья жены Петросяна они выбрали спокойный отдых, без каких-либо развлечений. В режим дня Татьяны помимо сна и приемов пищи входит лишь плавание, массаж и визуальное расслабление. Такой распорядок помогает женщине чувствовать себя лучше и постепенно обретать ощущение покоя.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как выглядит сам Евгений Петросян на отдыхе с молодой женой Татьяной Брухуновой.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 13:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость783892
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на фига о ней писать никому не интересно это оно
Гость782373
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Ей бы корову, а лучше две. Тогда бы еще о чем-то можно поговорить.
Гость785036
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Да уж, бедняжка очень устала распоряжаться огромными деньгами мужа- дедушки! Тяжело ей бедняжечке с няньками и помощниками! Вот уж бездельница и аферистка!
1

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