Молодой жене Петросяна поставили неутешительный диагноз

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в отпуск по настоянию врача.

Несколько дней назад 75-летний юморист и его молодая супруга улетели отдыхать на Мальдивы. Сейчас супруги предаются безмятежному отдыху и радуют поклонников яркими снимками. Однако оказалось, что жизнь Татьяны Брухуновой не столь безмятежна.

Под очередным прекрасным фото в "Инстаграм" жена юмориста призналась, что еще два месяца назад она ощутила сильную усталость. Это тяжелое состояние не покидало женщину 24 часа в сутки. Вероятно, тогда обеспокоенная Брухунова отправилась к врачу. Там Татьяна узнала, что именно так выглядят "первые ласточки эмоционального выгорания" и серьезно встревожилась. В беседе с подписчиками женщина подчеркнула, что это не просто модные слова, которыми многие сейчас разбрасываются направо и налево, а серьезный медицинский диагноз.

Именно невролог посоветовал Брухуновой отправиться в отпуск, что супруги незамедлительно и сделали. Для восстановления здоровья жены Петросяна они выбрали спокойный отдых, без каких-либо развлечений. В режим дня Татьяны помимо сна и приемов пищи входит лишь плавание, массаж и визуальное расслабление. Такой распорядок помогает женщине чувствовать себя лучше и постепенно обретать ощущение покоя.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как выглядит сам Евгений Петросян на отдыхе с молодой женой Татьяной Брухуновой.