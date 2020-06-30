Рудковская нежно поздравила среднего сына с 18-летием

В понедельник среднему сыну Яны Рудковской исполнилось 18 лет. Звезда поделилась фотографиями с праздника в своем инстаграм-аккаунте.

В честь дня рождения продюсер украсила дом голубыми шарами и надувными цифрами "1" и "8". Артистка преподнесла сыну огромный торт с малиновой начинкой. На поздравительном снимке Яна Рудковская стоит в обнимку с Николаем и маленьким Сашей.

Гном Гномыч с улыбкой смотрит в кадр, да и сама продюсер, судя по довольному лицу, крайне рада совершеннолетию наследника. А вот именинник даже не смотрит в камеру, сохраняя спокойствие. Возможно, просто уже представляет, как оторвется с друзьями в честь своего дня рождения.

В личном блоге Николай Батурин опубликовал фотографию без родственников. Парень стоит около машины с бутылкой шампанского. Молодой человек уже решил, чем займется "во взрослой жизни". Средний сын Яны Рудковской пытается строить музыкальную карьеру. Он читает рэп под псевдонимом Micro-ice – весной этого года у него даже вышел первый трек. Также начинающий артист подписал контракт с Sony Music.

Напомним, Коля – сын миллиардера Виктора Батурина. Продюсер вышла замуж за предпринимателя в 2001 году, впоследствии усыновив ребенка бизнесмена от предыдущих отношений. В 2008-м пара рассталась, и для Яны Рудковской начался длительный бракоразводный процесс.