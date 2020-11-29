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"Растет богатырь": Рудковская поделилась радостями материнства

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com/
29 ноября Яна Рудковская поздравила женщин с Днем матери. Продюсер сделала домашнюю фотосессию с сыновьями – семилетним Сашей и двухмесячным Арсением.
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Супруга фигуриста Евгения Плющенко обнародовала в своем инстаграм-аккаунте семейные снимки. Она нарядила мальчиков в одном стиле. Продюсер отдала предпочтение марке Dior, выбрав для наследников домашние костюмы цвета лаванды.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Сама Яна Рудковская облачилась в голубое коротенькое платье. "Это не только большое счастье, но и большая ответственность перед каждым из них. Дать максимум возможного, научить и уберечь от ошибок, раскрыть талант ребенка – задача любой мамы", – отметила знаменитость.

Светская львица не скрывает своего счастья от рождения младшего сына. "Арсюше вот пошел третий месяц! Растет богатырь и я очень рада, что забот и хлопот у меня прибавилось", – поделилась эмоциями звезда.

Напомним, ранее Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. Ее старший 19-летний сын Андрей – приемный, фактической матерью парня является Юлия Салтовец, вторая жена Виктора Батурина, второго мужа продюсера. Второму ее наследнику, Николаю, 18 лет. Саше Плющенко семь лет. А Арсения два месяца назад звездной семье родила суррогатная мама.

Яна Рудковская до сих пор не показывает лица своего младшего сына. Ранее она призналась, что перед его появлением они с мужем колебались между двумя именами – Дмитрием и Арсением, но предпочтение все-таки отдали второму.

Автор: 29 ноября 2020, 14:44 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

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