"Растет богатырь": Рудковская поделилась радостями материнства

Супруга фигуриста Евгения Плющенко обнародовала в своем инстаграм-аккаунте семейные снимки. Она нарядила мальчиков в одном стиле. Продюсер отдала предпочтение марке Dior, выбрав для наследников домашние костюмы цвета лаванды.
Сама Яна Рудковская облачилась в голубое коротенькое платье. "Это не только большое счастье, но и большая ответственность перед каждым из них. Дать максимум возможного, научить и уберечь от ошибок, раскрыть талант ребенка – задача любой мамы", – отметила знаменитость.
Светская львица не скрывает своего счастья от рождения младшего сына. "Арсюше вот пошел третий месяц! Растет богатырь и я очень рада, что забот и хлопот у меня прибавилось", – поделилась эмоциями звезда.
Напомним, ранее Яна Рудковская стала мамой в четвертый раз. Ее старший 19-летний сын Андрей – приемный, фактической матерью парня является Юлия Салтовец, вторая жена Виктора Батурина, второго мужа продюсера. Второму ее наследнику, Николаю, 18 лет. Саше Плющенко семь лет. А Арсения два месяца назад звездной семье родила суррогатная мама.
Яна Рудковская до сих пор не показывает лица своего младшего сына. Ранее она призналась, что перед его появлением они с мужем колебались между двумя именами – Дмитрием и Арсением, но предпочтение все-таки отдали второму.
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