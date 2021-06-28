Перенесшая инсульт Водонаева устроила эротическую фотосессию

После проблем со здоровьем Алена Водонаева решила чаще дарить себе положительные эмоции.



Блогер поучаствовала в смелой фотосессии в деревенском стиле. Экс-участница шоу "Дом-2" позировала возле деревянного дома, в белом корсете и с вилами в руках. При этом она продемонстрировала пышную грудь.

Поклонники восхитились кадрами и отдали должное женственной фигуре Алены Водонаевой. Звезду осыпали комплиментами и поинтересовались ее состоянием. Она ответила, что в день сессии чувствовала себя не очень хорошо.

Один из фолловеров пошутил, что после приезда светской львицы у женщин в деревне сразу перестала болеть голова, намекая на конкуренцию. Многие задавали Алене Водонаевой актуальный вопрос о вакцинации, но она предпочла уйти от прямого ответа.

Напомним, из больницы знаменитость вышла недавно. В клинику она загремела после того, как почувствовала себя плохо во время поездки с подругой в Северную столицу. Алене Водонаевой диагностировали инсульт и положили в реанимацию.

Экс-участница телестройки признавалась, что считает причиной инсульта постоянный стресс и нервное перенапряжение. Алена Водонаева отмечала, что в жизни ей приходится полагаться только на свои силы.