"Западал язык, была невнятная речь": Водонаеву в непотребном виде экстренно госпитализировали

38-летняя бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева попала в больницу.

Алену Водонаеву экстренно госпитализировали со странными симптомами. Блогер рассказала, что сначала не хотела бить тревогу. Но потом поняла, что не сможет присутствовать на лекциях и на работе, и ей пришлось все рассказать.

Напомним, Алена Водонаева сейчас учится в МГУ на журналиста, и впереди ее ждет сессия. Судя по всему, педагоги строго относятся к звезде и не дают поблажек, поэтому ей пришлось оправдываться.

"Я просто вынуждена записать это сообщение, потому что у меня учеба и работа. И я боюсь, что люди подумают, что я безответственная. Со мной уже вообще все хорошо, потому что я разговариваю. Сначала у меня западал язык, была невнятная речь. Сейчас я уже разговариваю. Но на учебе я сегодня присутствовать не смогу. И сейчас меня повезут на обследование", – сказала заплетающимся языком Алена Водонаева.

Что именно произошло с блогером Аленой Водонаевой, пока не ясно. Подробностей и дигноза она не раскрыла. Но судя по тому, как она говорит за кадром, ситуация серьезная.

Стоит отметить, что нарушение речи являются симптомом инсульта, пишет "МК". Именно такая же ситуация была в прошлом году у сестры Ольги Бузовой Анны.