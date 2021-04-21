Загремевшей в реанимацию Водонаевой поставили страшный диагноз

Алена Водонаева сообщила поклонникам о том, что именно с ней произошло.



В своем инстаграм-аккаунте экс-участница "Дома-2" рассказала, что вчера у нее случился микроинсульт. Медики в срочном порядке госпитализировали знаменитость.

Алена Водонаева поведала, что в настоящий момент чувствует себя намного лучше. Ее перевели в обычную палату. Журналистка отметила, что ей повезло, что в момент приступа с ней были мама и друзья. Они-то и вызвали скорую.

Теледива поделилась подробностями случившегося. У ведущей начала заплетаться язык, поэтому она не могла объяснить, что ей плохо. Звезде давали воду, но она выливалась. Все, что было в тот момент, Алена Водонаева помнит плохо.

Журналистка также рассказала, что последние месяцы для нее были трудными, она все время повергалась стрессам и трудилась, не жалея сил. Помимо занятости на работе Алена Водонаева учится вечерами в МГУ, а потом выполняет домашние дела.

Телеведущая слишком мало спит и нерегулярно питается из-за плотного графика. Все эти факторы и подорвали здоровье звезды. Кроме того, Алена Водонаева пожаловалась, что ей совсем не на кого положиться – все свои проблемы она решает сама. Единственная ее опора – семья.