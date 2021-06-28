"То, что нужно аудитории": вляпавшаяся в секс-скандал Проклова откровенно о выскочке Бузовой

Недавно Ольга Бузова появилась на сцене МХАТа. Она исполнила одну из ролей в спектакле.

Елена Проклова прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что проработала в театре около 20 лет, и МХАТ всегда славился достаточно жесткими кастингами на каждую роль, поэтому эта ситуация слегка удивила ее. Она убеждена, что играть в театре просто невозможно без соответствующего образования, так как это невероятно тяжелая задача. Если в кино возможно исправить ситуацию с помощью монтажа, то в театре все становится очевидным с первых минут.

Актриса отметила, что не знакома с творчеством Ольги Бузовой, так как она никогда не была ей интересна. Однако ей кажется, что любой выходящих на сцену без образования серьезно рискует, так как зритель никогда не прощает ошибок. При этом Елена Игоревна допускает, что может быть слишком критична. "Кто знает, может Ольга – то, что нужно аудитории", – сказала она.

Сам спектакль Елена Проклова проигнорировала. Она отметила, что никогда бы не появилась на подобном мероприятии, так как не любит "самодеятельность". По мнению знаменитости, она хороша в рамках различных предприятий, когда творческие люди стремятся к самовыражению. На большой сцене же, по ее мнению, должны работать только профессионалы.

Методы привлечения аудитории Эдуарда Боякова кажутся актрисе крайне сомнительными. Она не считает, что во МХАТ нужно "завлекать". Историю с Ольгой Бузовой ей сложно анализировать, но она совсем не кажется Елене Игоревне радостной.