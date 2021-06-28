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Шоу-бизнес
"То, что нужно аудитории": вляпавшаяся в секс-скандал Проклова откровенно о выскочке Бузовой

"То, что нужно аудитории": вляпавшаяся в секс-скандал Проклова откровенно о выскочке Бузовой

Недавно Ольга Бузова появилась на сцене МХАТа. Она исполнила одну из ролей в спектакле.
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Елена Проклова прокомментировала ситуацию. Она рассказала, что проработала в театре около 20 лет, и МХАТ всегда славился достаточно жесткими кастингами на каждую роль, поэтому эта ситуация слегка удивила ее. Она убеждена, что играть в театре просто невозможно без соответствующего образования, так как это невероятно тяжелая задача. Если в кино возможно исправить ситуацию с помощью монтажа, то в театре все становится очевидным с первых минут.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Актриса отметила, что не знакома с творчеством Ольги Бузовой, так как она никогда не была ей интересна. Однако ей кажется, что любой выходящих на сцену без образования серьезно рискует, так как зритель никогда не прощает ошибок. При этом Елена Игоревна допускает, что может быть слишком критична. "Кто знает, может Ольга – то, что нужно аудитории", – сказала она.

Сам спектакль Елена Проклова проигнорировала. Она отметила, что никогда бы не появилась на подобном мероприятии, так как не любит "самодеятельность". По мнению знаменитости, она хороша в рамках различных предприятий, когда творческие люди стремятся к самовыражению. На большой сцене же, по ее мнению, должны работать только профессионалы.

Методы привлечения аудитории Эдуарда Боякова кажутся актрисе крайне сомнительными. Она не считает, что во МХАТ нужно "завлекать". Историю с Ольгой Бузовой ей сложно анализировать, но она совсем не кажется Елене Игоревне радостной.

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Фото: Velengurin Vladimir/ Komsomolskaya Pravda/ www.globallookpress.com
Автор: 28 июня 2021, 11:53 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
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Ольга Бузова прилюдно оголилась: как проходит фестиваль "Жара"

комментарии

Ответить:

Гость782751
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При чем тут зритель и профи актеры? МХАТу нужно бабло.
Поэтому следующим шагом директора будет распоряжение о продаже перед спектаклем попкорна и и утверждение сценария с порнухой между Бузовой и Милохиным.
Всеядные валом повалят. Будет тогда денежка и директору, и министру культуры на булочку с икрой.
Гость783767
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Опозорилась … Елена Игоревна откровениями, с кем спала, от кого аборты… не пощадила ни жён , ни детей - похвасталась своими «успехами» сомнительными. Какими бы красивыми словами она ни прикрывалась, уважения к ней нет никакого.
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