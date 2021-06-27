"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову

Знаменитый актер и режиссер в негодовании из-за дебюта Ольги Бузовой в театре.

Никита Михалков прокомментировал событие, которое сейчас не обсуждает, разве что, ленивый. Он уверен, что экс-ведущей шоу "Дом-2" надо было начать свой путь на театральную сцену с другого.

Артист считает, что своим появлением в театре Ольга Бузова оскорбила профессионалов, которые отныне вынуждены делить сцену со скандальной знаменитостью. Никита Михалков отметил, что певице следовало работать билетершей, если она собралась трудиться в театре.

Режиссер не понимает, почему Ольгу Бузову решили перевоспитывать за счёт зрителей, которые знают, что такое настоящее искусство. "Почему такое невероятное пренебрежение к актерскому делу?", – плюнул в сторону исполнительницы Никита Михалков.

При этом мэтр отечественного кинематографа добавил, что больше всего вопросов в этом случае у него вызывает не поведение самой Ольги Бузовой, а решение худрука МХАТа Эдуарда Боякова. Ведь своим решением дать теледиве роли он практически признал, что позвал экс-ведущую телестройки ради хайпа.

Напомним, что появление Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" вызвало шквал критики у многих звезд и рядовых россиян. Взбесил общественность и гонорар звезды – около полумиллиона рублей. Никита Михалков также возмущен этим фактом. Он призвал навести в театре порядок.