"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву

По мнению Лены Миро, Ольга Бузова выглядит гораздо старше своих реальных лет.

Скандальный блогер часто критикует звезд отечественного шоу-бизнеса. В этот раз Лене Миро не понравился внешний вид Бузовой, о чем она злостно написала в своем личном блоге. Журналистка посоветовала артистке сменить имидж.

Лена Миро заявила, что на лице у 35-летней Бузовой "целое поколение прожитых лет". Блогер явно не поддерживает певицу и телеведущую в выборе нарядов, причесок и макияжей.

"Меня пугает внешний вид Бузовой. Как можно за четыре года накинуть на лицо целое поколение прожитых лет? Что нужно делать, какой образ жизни вести, чтобы пряник настолько раздуло?", – критикующие отметила Лена Миро.

К тексту журналистка приложила несколько фотографий Ольги, сделанных в разное время. Лена Миро сделала коллаж из снимков с фестиваля "Жара", телепроекта "Дом-2" и премии "Муз ТВ". По мнению блогера, кожа Бузовой сильно погрубела и стала менее упругой, а также опустились веки.

Отметим, что последнее время поклонники сильно обеспокоены состоянием Ольги. Волна критика, вызванная участием артистки в театральных постановках и спортивных мероприятиях, сильно повлияла на здоровье и эмоциональную стабильность Бузовой.

Напомним, что недавно на фестивале "Жара" Ольга дважды выступала. Ее вокальные данные оценил музыкальный эксперт и заявил, что спеть под фонограмму, как Бузова, может каждый.