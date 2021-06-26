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Шоу-бизнес
На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый

На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый

Специалист подчеркнула, что спеть под фонограмму, как Ольга Бузова, сможет любой человек.
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Фестиваль "Жара" славится выступлениями самых именитых звезд отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова в этих рядах потому, что умеет делать красочные шоу и создать вокруг себя хайп, а не потому, что отличается ошеломительными вокальными данными.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В этом году инста-дива дважды выступала на "Жаре". На открытии она исполнила собственную песню "Розовые очки", а также выступила в дуэте с Дмитрием Маликовым. Артисты спели композицию "Если я останусь один".

Педагог по вокалу Юлия Таравкова оценила пение Ольги Бузовой. По мнению эксперта, прогресса в творчестве звезды не наблюдается, так как в большинстве случаев она поет под фонограмму. Таравкова считает, что основную работу делают звукорежиссёры, а Бузова лишь в такт открывает рот и заученно двигается.

Также специалист сравнивала Ольгу с поп-дивой Beyoncé. По словам Юлии, американская певица годами тренировала организм, чтобы одновременно вживую петь и ритмично танцевать. Недостаточно, как утверждает педагог по вокалу, просто от выступления к выступлению копировать движения и петь под плюс.

"Песня ("Розовые очки"– Прим. ред.) несложная, все в среднем разговорном регистре, вокальной техники нет. Почти разговорный жанр по нотам. Не могу назвать песню музыкальной, мелодичной. А вот дуэт Ольги Бузовой с Дмитрием Маликовым мне понравился. Оба исполнителя смотрятся органично на сцене, по тембру голоса похожи и дополняют друг друга", – заявила Юлия Таравкова.

Кроме того, эксперт отметила, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса пытаются подражать американским исполнителям. Однако, по словам Юлии, недостаточно просто заучить движения и контролировать мимику, важно еще и петь вживую. Без этого в США карьере приходит конец, чего не наблюдается на территории нашей страны.

"Я работаю с огромным количеством начинающих артистов. И по настоящему талантливый человек почему-то очень скромен. А вот неталантливые в вокале люди называют себя певцами, при этом не умея даже попадать в ноты. Парадокс", – подытожила Юлия Таравкова.

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Ольга Бузова. Фото: Вячеслав Прокофьев /ТАСС
26 июня 2021, 14:38 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гостья
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Но на счет отзывов поклонников , Маликова и Бузовой совершенно разные
Маликова, его поклонники ругают,что он вдруг согласился спеть с безголосой бузовой
Бузовой поклонники довольны ,что наконец бузова хоть с кем то спела вот так на сцене ,а не студийная запись ,а может я не права ,наверно и они воспользовались фанерой ,но бузова больше изображала томную ,ранимую ,женщину , она умеет пыль в глаза пустить
Гость780861
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И где они дополняют
«ОНА ТОЛЬКО ОТКРЫВАЕТ РОТ!», «ИСПОРТИЛА ПЕСНЮ!», «ЗАЧЕМ СПЕЦИАЛЬНО ПЕТЬ НЕВПОПАД?»:
А Москве проходит музыкальный фестиваль «Жара», на котором, разумеется, не обошлось без Ольги Бузовой. Певица вышла на сцену в дуэте с Дмитрием Маликовым, они вместе исполнили его хит «Если я останусь один».
Вот только во время выступления Бузова отчетливо пела «если я останусь одна», одновременно с голосом Маликова это звучало давольно странно. Да и вообще, у многих создалось впечатление, что артистка и вовсе не поёт, вяло открывая рот во время куплетов, внося свою разрушительную лепту л
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