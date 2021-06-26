На фестивале "Жара" Бузова спела под фонограмму: Так может каждый

Специалист подчеркнула, что спеть под фонограмму, как Ольга Бузова, сможет любой человек.

Фестиваль "Жара" славится выступлениями самых именитых звезд отечественного шоу-бизнеса. Ольга Бузова в этих рядах потому, что умеет делать красочные шоу и создать вокруг себя хайп, а не потому, что отличается ошеломительными вокальными данными.

В этом году инста-дива дважды выступала на "Жаре". На открытии она исполнила собственную песню "Розовые очки", а также выступила в дуэте с Дмитрием Маликовым. Артисты спели композицию "Если я останусь один".

Педагог по вокалу Юлия Таравкова оценила пение Ольги Бузовой. По мнению эксперта, прогресса в творчестве звезды не наблюдается, так как в большинстве случаев она поет под фонограмму. Таравкова считает, что основную работу делают звукорежиссёры, а Бузова лишь в такт открывает рот и заученно двигается.

Также специалист сравнивала Ольгу с поп-дивой Beyoncé. По словам Юлии, американская певица годами тренировала организм, чтобы одновременно вживую петь и ритмично танцевать. Недостаточно, как утверждает педагог по вокалу, просто от выступления к выступлению копировать движения и петь под плюс.

"Песня ("Розовые очки"– Прим. ред.) несложная, все в среднем разговорном регистре, вокальной техники нет. Почти разговорный жанр по нотам. Не могу назвать песню музыкальной, мелодичной. А вот дуэт Ольги Бузовой с Дмитрием Маликовым мне понравился. Оба исполнителя смотрятся органично на сцене, по тембру голоса похожи и дополняют друг друга", – заявила Юлия Таравкова.

Кроме того, эксперт отметила, что многие звезды отечественного шоу-бизнеса пытаются подражать американским исполнителям. Однако, по словам Юлии, недостаточно просто заучить движения и контролировать мимику, важно еще и петь вживую. Без этого в США карьере приходит конец, чего не наблюдается на территории нашей страны.

"Я работаю с огромным количеством начинающих артистов. И по настоящему талантливый человек почему-то очень скромен. А вот неталантливые в вокале люди называют себя певцами, при этом не умея даже попадать в ноты. Парадокс", – подытожила Юлия Таравкова.