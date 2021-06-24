Бузова не смогла скрыть знаковых изменений в фигуре

Ольга Бузова появилась на красной дорожке с округлившимся животом.

Накануне в Москве состоялось открытие международного музыкального фестиваля "Жара". Экс-ведущая "Дома-2" не смогла пропустить столь важное событие в мире шоу-бизнеса и поспешила появиться на красной дорожке фестиваля в эффектном наряде роковой красотки. Ольга Бузова надела ярко-красное платье длины мини и накидку со шлейфом в тон.

Пока звезда позировала перед камерами, поклонники разглядели провокационные изменения в ее фигуре. Под обтягивающим платьем всегда подтянутая певица не смогла скрыть выдающийся вперед животик – соответствующее фото попало в распоряжение "Экспресс газеты". Сама Ольга никак не комментировала этот вопрос, поэтому ее многочисленным фанатам остается только догадываться: действительно звезда ждет пополнения или же она просто набрала лишний вес во время путешествия, из которого лишь недавно вернулась.

Отметим, что Ольгу Бузову не впервые подозревают в беременности, однако эти слухи еще ни разу не получали официального подтверждения. "Детский" вопрос особенно волнует фанатов звезды после того, как певица перенесла тайную операцию. Тогда поклонники решили, что у женщины есть какие-то проблемы именно по женской части.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Ольга Бузова кардинально сменила имидж, став ослепительной блондинкой.