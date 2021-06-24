Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти

Ольга Бузова ошеломила поклонников при появлении на красной ковровой дорожке. Она стала неузнаваемой.

Недавно Ольга Бузова перекрасилась в яркую блондинку. Она заметно похорошела и заявила, что теперь ведет здоровый образ жизни. В окружении звезды поговаривают, что причиной этому стал ее новый возлюбленный. Он якобы довольно обеспеченный и импозантный мужчина. Так что Даве остается лишь кусать локти.

Сияющая от счастья Ольга Бузова появилась на красной дорожке ежегодного музыкального фестиваля "Жара", который состоялся 23 июня в "Крокус Сити Холле" в Москве.

Телеведущая, певица и актриса предстала со светлыми распущенными волосами, завитыми в игривые локоны, и в ярко алом платье длиной выше колена. Также на ней была пышная накидка того же цвета. Ольга Бузова восхитила поклонников своим преображением.

К удивлению многих, ничего скандального на фестивале не произошло. От Ольги Бузовой такого никто не ожидал, но она вела себя кротко и достойно. Она не стала общаться с журналистами после недавнего скандала с Дмитрием Губерниевым и лишь ответила на пару вопросов.

"Открываю другой мир", – загадочно сказала Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова стала ведущей нового экстремального шоу на ТНТ, которое скоро выйдет на экраны. Возможно, преображения внешности артистки связаны еще и с этим.