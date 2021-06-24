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Шоу-бизнес
Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти

Стали известны подробности о новом возлюбленном Ольги Бузовой: Дава кусает локти

Ольга Бузова ошеломила поклонников при появлении на красной ковровой дорожке. Она стала неузнаваемой.
прочитано 1231 раз

Недавно Ольга Бузова перекрасилась в яркую блондинку. Она заметно похорошела и заявила, что теперь ведет здоровый образ жизни. В окружении звезды поговаривают, что причиной этому стал ее новый возлюбленный. Он якобы довольно обеспеченный и импозантный мужчина. Так что Даве остается лишь кусать локти.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сияющая от счастья Ольга Бузова появилась на красной дорожке ежегодного музыкального фестиваля "Жара", который состоялся 23 июня в "Крокус Сити Холле" в Москве.

Телеведущая, певица и актриса предстала со светлыми распущенными волосами, завитыми в игривые локоны, и в ярко алом платье длиной выше колена. Также на ней была пышная накидка того же цвета. Ольга Бузова восхитила поклонников своим преображением.

К удивлению многих, ничего скандального на фестивале не произошло. От Ольги Бузовой такого никто не ожидал, но она вела себя кротко и достойно. Она не стала общаться с журналистами после недавнего скандала с Дмитрием Губерниевым и лишь ответила на пару вопросов.

"Открываю другой мир", – загадочно сказала Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова стала ведущей нового экстремального шоу на ТНТ, которое скоро выйдет на экраны. Возможно, преображения внешности артистки связаны еще и с этим.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Автор: 24 июня 2021, 13:12 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость780861
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Гость783175
Самовлюбленный гусь мужлан Губерниев изойдется на понос,что его дешевый пиар не сделал его героем.Не мужик, а базарная баба он.
Гость 783175 проснитесь вам подсказать ,что сегодня 24 июня 2021 год, вы находитесь на ДНИ.РУ ,вы пишите мнение ПОНЯТНО заканое,но хоть прочитайте заголовок ,куда пишите Вот так однажды было с девушкой,что писала по заказухе бузовой , она была зищитницей бузовой ,писала часто ,рьяно ,защищая бузову,а потом вдруг промахнулась ,написала,как бузовой "Оля вы мне обещали переслать деньги за комментарии ,где они?" через секунду "ОЙ я перепутала ,куда писать " ВОТ и всё, на <цензура> работает отряд мерзких людишек ,главное для них деньги ,одни в команде из 100 чел. а другие со стороны
Гостья
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Зачем же Дави кусать локти ,он рад до безумия ,что отделался от этого чудовища бузовой,он и не думал возвращаться к ей Что то не видно у бузовой серьезного, ни с кем ,и этот ОПЯТЬ тайный ухажер все вранье , опять пойдут дебильные салюты в честь её ,букеты,что она держит в руках, из рынка от друзей армян ,все уже проходили ,опять решили позлить, все пустое ,для нормальных людей ,понятно ,для дуры, как бузова хвастаться главное,это её мечты, что превращаются в навоз ,в помощь ей разыгрывать, этот тупизм Пиар директора он умеет фантазировать ,но повторяться стал
Гость783175
Пожаловаться Ответить
Самовлюбленный гусь мужлан Губерниев изойдется на понос,что его дешевый пиар не сделал его героем.Не мужик, а базарная баба он.
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