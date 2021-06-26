"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод

На днях Ксения Бородина опубликовала загадочную сторис в Инстаграм. Поклонники предположили, что речь об экс-супруге.

Недавно звезда все-таки решила развестись с бизнесменом Курбаном Омаровым. В сети давно появились слухи о скандалах в отношениях и раздельном проживании. Однако до недавнего времени они официально не подтверждались.

На серьезный шаг первой пошла Ксения Бородина. Говорят, что муж ей часто изменял, а в какой-то момент она устала это терпеть и подала на развод. Примечательно, что не так давно Курбан Омаров был замечен в компании Таты Блюменкранц. По слухам, именно этот инцидент заставил Бородину принять окончательное решение. При этом сами экс-супруги пока никак не комментировали данную ситуацию.

В своем личном блоге в Инстаграме Ксения Бородина часто делится с подписчиками душевными переживаниями и личными фото. Сейчас же фолловеры в каждой публикации ищут тайный смысл и намеки на развод. Сама Бородина не стесняется подогревать интерес к этой теме и выкладывает неоднозначные видео.

Так, на днях телеведущая опубликовала сторис, сидя за рулем автомобиля и слушая композицию Elman и Jony "Ты мою душу не тронешь". Поклонники тут же предположили, что Ксения имеет в виду бывшего мужа.

Напомним, что о разрыве отношений Ксении и Курбан поговаривали давно. Омаров съехал в отдельную квартиру, а также часто появлялся в окружении девушек. Однако недавно слухи подтвердились. К слову, пара поженилась в 2015 году, а спустя время у них родилась дочь Теона.