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Шоу-бизнес
"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод

"Ты мою душу не тронешь": Бородина впервые прокомментировала развод

На днях Ксения Бородина опубликовала загадочную сторис в Инстаграм. Поклонники предположили, что речь об экс-супруге.
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Недавно звезда все-таки решила развестись с бизнесменом Курбаном Омаровым. В сети давно появились слухи о скандалах в отношениях и раздельном проживании. Однако до недавнего времени они официально не подтверждались.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

На серьезный шаг первой пошла Ксения Бородина. Говорят, что муж ей часто изменял, а в какой-то момент она устала это терпеть и подала на развод. Примечательно, что не так давно Курбан Омаров был замечен в компании Таты Блюменкранц. По слухам, именно этот инцидент заставил Бородину принять окончательное решение. При этом сами экс-супруги пока никак не комментировали данную ситуацию.

В своем личном блоге в Инстаграме Ксения Бородина часто делится с подписчиками душевными переживаниями и личными фото. Сейчас же фолловеры в каждой публикации ищут тайный смысл и намеки на развод. Сама Бородина не стесняется подогревать интерес к этой теме и выкладывает неоднозначные видео.

Так, на днях телеведущая опубликовала сторис, сидя за рулем автомобиля и слушая композицию Elman и Jony "Ты мою душу не тронешь". Поклонники тут же предположили, что Ксения имеет в виду бывшего мужа.

Напомним, что о разрыве отношений Ксении и Курбан поговаривали давно. Омаров съехал в отдельную квартиру, а также часто появлялся в окружении девушек. Однако недавно слухи подтвердились. К слову, пара поженилась в 2015 году, а спустя время у них родилась дочь Теона.

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Ксения Бородина и Курбан Омаров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
26 июня 2021, 13:12 Источник: Инстаграм Ксении Бородиной ✓ Надежный источник
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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