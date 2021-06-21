Бородина заговорила об уходе после слухов о разводе с мужем: Мир меняется

Супругов все реже стали видеть вместе, а на днях предпринимателя и вовсе заметили в компании экс-участницы "Дома-2". Несмотря на то что девушка опровергла информацию о романе с мужем ведущей, мало кто в это верит, учитывая, что Курбан Омаров ранее уже был пойман на измене.
В личном блоге Бородина новости подобного рода никак не комментирует, однако многие видят в ее "Сторис" намеки на то, что в семье не все гладко. Артистка решила ответить на некоторые комментарии пользователей Сети, которые приходят в директ. Одна подписчица отметила, что настоящих мужчин уже не осталось – тех, которые готовы мириться. По мнению анонима, парни сейчас зациклены на своей внешности и собственном "я".
Ксения Бородина заявила, что в целом согласна с мнением автора, однако все же не полностью. Телеведущая уверена, что нужно дать себе время и не крутиться среди плохих мужчин. "Мир меняется сильно... Надо уйти в другую сторону", – подчеркнула звезда. Правда, в какую сторону уходить и что там искать, она не уточнила.
Стоит отметить, что про Бородину и Курбана новости с каждым днем все более волнительные. Например, выяснилось, что муж не был на дне рождения дочери теледивы. На днях Марусе исполнилось 12 лет, однако на празднике в ее честь отчим отсутствовал.
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