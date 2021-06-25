СМИ: Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым

В Сети появилась шокирующая новость: Ксения Бородина решила окончательно разойтись с мужем.

О том, что у пары не все гладко, поговаривали давно. Теперь же, по имеющейся информации, телеведущая официально подала на развод с бизнесменом. Однако пока сама Ксения Бородина не дала комментариев по этому поводу.

Слухи о расставании звездной четы ходили уже не первый месяц. Но супруги предпочитали не распространяться на эту тему.

Так, недавно стало известно о том, что Курбан Омаров перебрался из загородного дома семьи в городскую квартиру. Это подогрело подозрения поклонников пары о расставании, либо серьезном кризисе в отношениях.

Кроме того, предпринимателя не раз в последнее время видели в обществе других женщин. Некоторое время назад Ксения Бородина намекнула в своем инстаграм-аккаунте на то, что муж перед ней в чем-то очень сильно облажался.

Теледива опубликовала в соцсети цитату, смысл которой сводился к тому, что очень часто "женской паранойей" называют хорошо работающую интуицию. Знаменитость добавила, что многие девушки согласились с этой фразой и даже излили ей душу.

