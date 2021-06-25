"Между ними ничего нет!": возмущенная Калашникова откровенно о разладе Бородиной с мужем

Недавно появились слухи о том, что Ксения Бородина столкнулась с серьезными неприятностями в браке. Анна Калашникова не смогла пройти мимо ситуации.

В окружении ведущей поговаривают, что очень скоро нас ждет новость о разводе. Сама дива никак не комментирует происходящее. Пока она лишь попросила подписчиков дать ей время, чтобы разобраться во всем. Некоторые полагают, что все дело в измене Курбана Омарова.

Сам бизнесмен информацию не подтвердил, однако недавно в Сети появилось видео его встречи со звездой "Дома-2" Лерой Фрост. На кадрах между ними не происходит ничего криминального, но многие посчитали, что в общественном месте они просто скрывали свои реальные чувства. Сама Фрост высказалась о ситуации, параллельно высмеяв Ксению Бородину. По ее словам, ведущая слишком сильно ревнует супруга.

Анна Калашникова крайне возмущена поведением Леры Фрост. "Между ними ничего нет!" – заявила певица, отметив, что Курбан Омаров никогда бы и не посмотрел в ее сторону. Знаменитость убеждена, что "слив" ролика – дело рук самой экс-участницы телестройки. По ее словам, женщина любит пиариться на чужих мужчинах. "Ради хайпа готова на все", – заявила она.

Несмотря на слова артистки, некоторые СМИ утверждают, что Ксения Бородина уже выгнала супруга из дома, в котором они жили всей семьей. На днях он не появился на дне рождении дочери звезды, чем потряс поклонников ведущей.

