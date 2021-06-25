Для кого цветы?: муж Бородиной дал повод для новых слухов

Ксения Бородина и Курбан Омаров молчат о возможном разводе, а слухи при этом продолжают расти как на дрожжах.

Ранее стало известно о том, что бизнесмен съехал из загородного особняка семьи и отправился жить в городскую квартиру, что еще раз подтвердило опасения поклонников относительно кризиса в отношениях знаменитых супругов. Также Омарова за последнее время пару раз видели в обществе других женщин – вероятно, их встречи были вполне безобидными, но точно подлили еще больше масла в разгоревшийся огонь. Накануне же супруг Ксении Бородиной в Сторис своего инстаграм-аккаунте запечатлел себя с корзиной цветов, стоящей на заднем сиденье его автомобиля.

Подписчики Омарова стали гадать, для кого бизнесмен купил цветы. В микроблоге Бородиной такой букет пока что не промелькнул, хотя телеведущая обычно любит демонстрировать подобные презенты. В результате фанаты пары опять вынуждены строить догадки, пока сами супруги продолжают хранить молчание.

Напомним, в минувшие выходные Омаров не явился на день рождения старшей дочери Бородиной. Марусе исполнилось 12 лет, и ее мать в честь этого события организовала пышный праздник. Отсутствие на вечеринке главы семьи сильно встревожило поклонников звезды "Дома-2". Фанаты в соцсетях принялись буквально атаковать вопросами Ксению Бородину и Курбана Омарова, но те оставили все комментарии без ответов.