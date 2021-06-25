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Шоу-бизнес
"Не прощается": оставшаяся без мужа Бородина поделилась болью

"Не прощается": оставшаяся без мужа Бородина поделилась болью

Слухи о расставании Ксении Бородиной с Курбаном Омаровым появились несколько недель назад.
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Телеведущая и предприниматель упорно не комментируют ситуацию, чем еще больше распаляют интерес к этой теме. В личном блоге артистка то и дело подливает масла в огонь, намекая на то, что в семье действительно не все хорошо.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Накануне Ксения Бородина появилась на красной дорожке премии "Жара" без сопровождения супруга. Весь вечер в "Сторис" знаменитость делилась видео с выступлениями артистов, а после мероприятия отправилась в караоке – вероятно, с подругами.

В какой-то момент телеведущая решила исполнить песню Любови Успенской "К единственному, нежному". Одиноко стоящая на фоне пустого зала Ксения Бородина выводит голосом трогательные строки: "Я знаю боль, что не прощается, И грусть, которой все кончается, И сон, который повторяется Ночами".

Напомним, пару недель назад супруга Ксении Бородиной заметили в компании бывшей участницы "Дома-2" Таты Блюменкранц. Пара обедала в одном из московских ресторанов и мило беседовала. Несмотря на то что девушка опровергла информацию о романе с Курбаном Омаровым, ей мало кто поверил.

Еще одним тревожным "звоночком" стало то, что предприниматель не появился на дне рождения дочери Ксении Бородиной. На днях девочке исполнилось 12 лет, однако отчим не пришел ее поздравить. Мужчина оставил семью и отправился на отдых со своим сыном от предыдущего брака.

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Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 02:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Развод, беременность и новый мужчина мечты: что происходит в жизни Бородиной и Омарова

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