"Красавчик!": волосатая грудь Петросяна возбудила россиянок

Евгений Петросян поделился довольно пикантным фото с отдыха с молодой женой Татьяной Брухуновой на Мальдивах.

Кадр юморист выложил в своем инстаграм-аккаунте. На снимке артист предстал в шортах и расстегнутой рубашке, обнажившей его торс. В комментариях подписчицы, судя по всему, возбужденные мужественным видом Евгения Петросяна, оставили ему море комплиментов.

Они отметили, что юморист прекрасно выглядит: по их словам, у звезды стальной пресс и брутальная волосатая грудь. Некоторые заметили, что у артиста с новой женой глаза сияют счастьем. Все сошлись во мнении, что Евгений Петросян будто помолодел рядом с Татьяной Брухуновой.

"Красавчик!", "Помолодел, посвежел", "Ну пацан, ей-богу!", - восхитились подписчики. Отметим, что множество комплиментов в своем инстаграм-аккаунте получает и супруга юмориста. Многие россияне отдают должное ее чувствую стиля и вкусу.

Как писали "Дни.ру", в личном микроблоге Татьяна Брухунова активно размещает солнечные фото и видео с фешенебельного курорта. Напомним, в марте прошлого года жена родила Евгению Петросяну сына Вагана. Ребенка назвали в честь деда по отцу. Отправился ли наследник на Мальдивы с родителями, не известно.