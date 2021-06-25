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Шоу-бизнес
Изменений нет: перенесший операцию муж Бабкиной пожаловался на отсутствие результата

Изменений нет: перенесший операцию муж Бабкиной пожаловался на отсутствие результата

Молодой избранник Надежды Бабкиной решил соответствовать своей всегда цветущей жене, но видимого результата пока не получил.
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Около недели назад стало известно о том, что Евгений Гор решился на операцию по пересадке волос. Дело в том, что из-за стресса мужчина в последнее время стал сильно лысеть. Возлюбленный Надежды Бабкиной долго готовился к операции и, собрав всю волю в кулак, наконец, решился лечь на хирургический стол.

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Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Операция по пересадке прошла успешно. Однако пока очевидных результатов преображения еще нет. Мужчина еще не показывал обновленного себя, но как-то признался, что значительных изменений пока нет, и укладка его шевелюры по-прежнему занимает минимум времени. Впрочем, учитывая, сколько времени прошло с момента процедуры, это вполне нормально.

Евгений Гор ранее признавался, что он неуверенный в себе человек. Мужчина считает, что это неисправимо – об этом сообщило издание "7 Дней". Тем не менее, пересадка волос призвана помочь артисту чувствовать себя хоть немного увереннее.

Что касается избранницы Гора, то она всегда выглядит прекрасно и, судя по всему, не испытывает никаких комплексов. В 71 год Надежда Бабкина по-прежнему цветет, хотя и не отрицает, что не раз решалась на самые различные манипуляции с внешностью ради молодости и красоты. Возможно, именно пример народной артистки вдохновил Гора на столь решительный шаг.

Ранее "Дни.ру" узнали интригующие факты о бывшем муже Надежды Бабкиной.

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Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 11:52 Источник: 7 Дней ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

70-летняя Бабкина задрала ногу у всех на глазах

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бабищщщаааа брррр
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