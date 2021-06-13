Перебинтованная голова и запекшаяся кровь: прооперированный избранник Бабкиной попал на видео

Певец Евгений Гор долго решался на процедуру.

Возлюбленный 71-летней вокалистки Надежды Бабкиной недавно пожаловался на потерю волос. По словам 41-летнего Евгения Гора, он начал стремительно лысеть на фоне стресса.

Гор обратился к медикам. Доктора рекомендовали знаменитости операцию по пересадке волос. Другого способа вернуть утраченную шевелюру, как оказалось, в случае Евгения нет.

Избранник Бабкиной долго не мог решиться на процедуру, но в конце концов преодолел страх. В "Сторис" личного "Инстаграм" Гор сообщил, что доволен работой хирургов. Пересадка была успешной. Мужчинам, которые столкнулись с похожей проблемой, певец посоветовал отбросить все сомнения и довериться врачам. "Есть в этом смысл!" – рассудил Евгений.

На опубликованном видео возлюбленный Надежды Бабкиной предстает с перебинтованным лбом. В волосистой части головы артиста можно заметить запекшуюся кровь.

В конце 2020 года Евгений Гор уже оказывался на хирургическом столе. Тогда в Сети появились снимки вокалиста из медицинского учреждения. На фото избранник Бабкиной был в компрессионных колготках. Позднее певец рассказал, что исправлял перегородку в носу. Колготки, препятствующие образованию тромбов, Евгения обязали надеть врачи.

Отметим, ходят слухи, что Евгений Гор и Надежда Бабкина больше не вместе. Поговаривают, что вокалист сделал артистке предложение, но та отказала. Позднее Бабкина сообщила, что 41-летний избранник живет отдельно от нее. "Мне жизненно необходима свобода", – заявила вокалистка.