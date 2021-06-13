Почти лысого супруга Бабкиной срочно прооперировали

Евгений Гор решился на пересадку волос.

Молодая пассия Надежды Бабкиной последнее время стала сильно лысеть из-за стресса и переживаний. В связи с этим он обратился к специалистам, которые помогли ему вернуть былую шевелюру.

К такому серьезному шагу Евгений Гор был готов не сразу, ведь пересадка волос – это настоящая операция. Однако собрав волю в кулак, лег на хирургический стол.

После этого мужчина опубликовал фотографию. На ней видно, что голова Евгения перебинтована и только начинает заживать.

"Операция прошла успешно. Итак, короче. Если вы все-таки решились на такую операцию, то делайте. Есть в этом смысл! Страшно, но нормально", – поделился с фолловерами бойфренд Бабкиной.

Отметим, что Евгений пристально следит за своей внешностью. Не так давно он исправлял перегородку, чтобы операция по пересадке волос прошла без осложнений.

Пользователи сети убеждены, что на фоне Бабкиной Гор выглядет не так красиво и эстетично, из-за чего постоянно прибегает к помощи врачей. Примечательно, что возлюбленные давно не выкладывали совместных фотографий и не появлялись на светских мероприятиях. Из-за этого появились слухи о разладе в отношениях между Евгением и Надеждой. Однако сплетни не подтвердились. В январе этого года Гор сделал Бабкиной предложение, но она отказала, сославшись на то, что им и так хорошо живется.