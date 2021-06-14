"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным

Всплыли уникальные данные о бывшем муже Надежды Бабкиной. Владимир Заседателев вступал в половые контакты с мужчиной.

Опубликованные посмертно слова Михаила Плоткина стали сенсационными. Перед смертью концертный директор "Самоцветов" и "Лейся, песня" сообщил журналистам об интимной связи с мужчинами. В числе тех, кто разделил с продюсером ложе любви, был и Владимир Заседателев — бывший супруг Надежды Бабкиной, ушедший из жизни в 2012 году.

По словам Михаила Плоткина, экс-возлюбленный народной артистки не относился к гомосексуалистам. "Не подумайте, что Заседателев и другие музыканты, которые меня имели, были голубые. Они были нормальные ребята", — поделился музыкальный администратор с "Экспресс газетой".

Михаил Плоткин признался, что с рождения его притягивал женский пол, но детская ролевая игра с соседскими мальчишками про семейную жизнь изменила его предпочтения. Однажды концертный директор даже получил условный срок по статье за мужеложство. Половой партнер покойного мужа Надежды Бабкиной имел физиологические проблемы в интимной зоне, заболевание помогло ему избежать тюрьмы.

Напомним, Надежда Бабкина объявила об именах Михаила Заседателева в 2020 году в программе "Секрет на миллион". По словам певицы, мужчина никогда не был ей верен и позволял себе похождения на стороне даже тогда, когда она была беременной.