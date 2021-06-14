"Нормальные ребята": Муж изменял Бабкиной с директором "Самоцветов" Плоткиным

Опубликованные посмертно слова Михаила Плоткина стали сенсационными. Перед смертью концертный директор "Самоцветов" и "Лейся, песня" сообщил журналистам об интимной связи с мужчинами. В числе тех, кто разделил с продюсером ложе любви, был и Владимир Заседателев — бывший супруг Надежды Бабкиной, ушедший из жизни в 2012 году.
По словам Михаила Плоткина, экс-возлюбленный народной артистки не относился к гомосексуалистам. "Не подумайте, что Заседателев и другие музыканты, которые меня имели, были голубые. Они были нормальные ребята", — поделился музыкальный администратор с "Экспресс газетой".
Михаил Плоткин признался, что с рождения его притягивал женский пол, но детская ролевая игра с соседскими мальчишками про семейную жизнь изменила его предпочтения. Однажды концертный директор даже получил условный срок по статье за мужеложство. Половой партнер покойного мужа Надежды Бабкиной имел физиологические проблемы в интимной зоне, заболевание помогло ему избежать тюрьмы.
Напомним, Надежда Бабкина объявила об именах Михаила Заседателева в 2020 году в программе "Секрет на миллион". По словам певицы, мужчина никогда не был ей верен и позволял себе похождения на стороне даже тогда, когда она была беременной.
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