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Сериалы
"Такой стыд": скрытный сын закрыл Зудиной доступ к своим публикациям в соцсети

"Такой стыд": скрытный сын закрыл Зудиной доступ к своим публикациям в соцсети

Звезда сериала "Содержанки" Марина Зудина имеет тайный аккаунт в соцсетях.
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Год назад Марина Зудина завела страницу в "Инстаграм". По словам звезды сериала "Содержанки", первое время она очень остро реагировала на негативные комментарии. Между тем со временем у актрисы к нападкам злопыхателей выработался иммунитет. Этот новый навык очень помогает Зудиной и в реальной жизни.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

Вдова Олега Табакова призналась, что имеет две страницы в соцсети – публичную и тайную. С секретного аккаунта Зудина следит за профилями психологов и косметологов. Кроме того, с потайной страницы актриса может просматривать аккаунт сына – 25-летнего Павла Табакова.

"Паша закрыл от меня свои сторис. На второй страничке они у меня высвечиваются", – поделилась Марина.

Зудина уважает желание отпрыска скрыть от нее некоторые детали личной жизни. Возможно, молодой мужчина не хочет шокировать и тревожить мать. Актриса принципиально не просматривает "Истории" в "Инстаграм" наследника.

Звезда "Содержанок" рассказала также, что сын не советуется с ней, выбирая роли. Иногда Павел присылает матери сценарий для ознакомления, чтобы просто поделиться. Зудина всегда прямо и честно высказывает сыну свое мнение о его работе.

"Мне однажды не понравился один сериал, в котором он сыграл. У него там была маленькая роль, и исполнил он ее плохо", – поделилась актриса "Содержанок". Кроме того, по словам знаменитости, картина изобиловала киноляпами. "Там был такой стыд", – пожаловалась Зудина.

Как писали "Дни.ру", не так давно стало известно, что у Павла Табакова есть ребенок. Дочери молодого актера уже десять месяцев. Интересно, что Марина Зудина узнала о рождении внучки только после ее рождения. С матерью девочки скрытный Табаков не живет.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 19 июня 2021, 00:07 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
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