"Такой стыд": скрытный сын закрыл Зудиной доступ к своим публикациям в соцсети

Год назад Марина Зудина завела страницу в "Инстаграм". По словам звезды сериала "Содержанки", первое время она очень остро реагировала на негативные комментарии. Между тем со временем у актрисы к нападкам злопыхателей выработался иммунитет. Этот новый навык очень помогает Зудиной и в реальной жизни.
Вдова Олега Табакова призналась, что имеет две страницы в соцсети – публичную и тайную. С секретного аккаунта Зудина следит за профилями психологов и косметологов. Кроме того, с потайной страницы актриса может просматривать аккаунт сына – 25-летнего Павла Табакова.
"Паша закрыл от меня свои сторис. На второй страничке они у меня высвечиваются", – поделилась Марина.
Зудина уважает желание отпрыска скрыть от нее некоторые детали личной жизни. Возможно, молодой мужчина не хочет шокировать и тревожить мать. Актриса принципиально не просматривает "Истории" в "Инстаграм" наследника.
Звезда "Содержанок" рассказала также, что сын не советуется с ней, выбирая роли. Иногда Павел присылает матери сценарий для ознакомления, чтобы просто поделиться. Зудина всегда прямо и честно высказывает сыну свое мнение о его работе.
"Мне однажды не понравился один сериал, в котором он сыграл. У него там была маленькая роль, и исполнил он ее плохо", – поделилась актриса "Содержанок". Кроме того, по словам знаменитости, картина изобиловала киноляпами. "Там был такой стыд", – пожаловалась Зудина.
Как писали "Дни.ру", не так давно стало известно, что у Павла Табакова есть ребенок. Дочери молодого актера уже десять месяцев. Интересно, что Марина Зудина узнала о рождении внучки только после ее рождения. С матерью девочки скрытный Табаков не живет.
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