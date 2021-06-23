"Надеюсь, будем общаться": новоиспеченная бабушка-Зудина откровенно о пополнении в семье

Недавно в Сети появилась новость о том, что Павел Табаков стал отцом. Вскоре ее подтвердила и Марина Зудина.

Оказалось, что достаточно продолжительное время артист скрывал девочку от широкой общественности. Многие поклонники не верили своим глазам, ведь после расставания с Марусей Фоминой, звездный наследник посещал все мероприятия в гордом одиночестве. Несколько раз в интервью он даже подчеркивал: статус холостяка его полностью устраивает. Видимо, все не так просто.

Дочь Миа появилась на свет около года назад. Сама Марина Зудина утверждает, что ничего не знала. О радостном событии ей сообщили лишь после рождения девочки. Однако актриса не стала отрицать: скрытность в их семье – черта наследственная. Своих детей она запрещала фотографировать несколько лет.

Публично заявлять о пополнении никто не хотел. Недавно состоялись крестины наследницы, и правда раскрылась. Матерью ребенка является актриса Софья Синицына. Известно, что с Павлом Табаковым они не живут вместе, но стараются сохранять теплые отношения ради малышки. Марина Зудина не комментирует ситуацию и просто мечтает, чтобы ее сыну было хорошо.

Как сообщает "Пятый канал", сама актриса часто навещает внучку, но все радости нового статуса пока не прочувствовала. Вдова Олега Табакова считает, что прониклась бы ситуацией сильнее, если бы ее дочь родила и жила с ней. "Надеюсь, будем больше общаться", – рассуждает она об отношениях с девочкой.

