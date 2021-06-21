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Шоу-бизнес
"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе

"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе

Откровенные фотографии в купальнике спровоцировали очередную волну хейта в сторону Ольги Бузовой.
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Сейчас артистка отдыхает в Италии, откуда охотно выставляет яркие снимки. На одном из последних фолловеры заметили весьма округлившийся живот и заподозрили Ольгу Бузову в беременности.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Артистка тут же отреагировала на комментарии и уверила поклонников в том, что это все лишь последствия итальянской кухни, перед которой она не может устоять. Также Ольга заявила, что по приезде в Москву вновь возьмется за фигуру, так как стройное тело – это огромный труд.

"Я немного расслабилась в Италии и набрала. В срочном порядке буду сейчас эту неловкую ситуацию исправлять. Мое тело сегодня – это ежедневная работа над собой", – заявила Бузова на личной странице в социальных сетях.

К слову, Ольге часто приписывают беременность из-за того, что она сама ни раз говорила, что мечтает стать мамой в ближайшее время.

Напомним, что пиар-директор артистки Антон Богословский в авторской книге "БОльше чем пиар. Как создать звезду" поделилась секретами их совместной работы. По словам менеджера, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова буквально не хотела жить. В тот период она сильно похудела, не выходила из дома. Друзья и коллеги дежурили несколько недель, чтобы не оставлять артистку в таком критическом состоянии.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Olga Sokolova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
21 июня 2021, 16:39 Источник: Инстаграм Ольги Бузовой ✓ Надежный источник
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Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Гость782751
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фальшивая сифилитичка
Гость780861
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Что за психика такая слабая у бузовой? или больше претворяется ,это она умеет ,да ещё слезу выдавить ,чтобы жалели Можно подумать что она одна такая,что развелась в ситуации с этой парой, виновата была бузова,кто захочет жить с женщиной ,что изменяла ,а потом принесла сифилис в супружескую постель ,все есть ,много написано про это с огромным количеством фактов,что именно виновата бузова ,поэтому чтобы именное её пожалели ,поняли,она для этого играла роль несчастной ,поэтому истерила ,игра на публику,она уже тогда сильно пила,муж её вытаскивал из питейных заведений
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