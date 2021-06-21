"Иногда же можно": оскандалившаяся из-за алкоголя Бузова сорвалась на отдыхе

Сейчас артистка отдыхает в Италии, откуда охотно выставляет яркие снимки. На одном из последних фолловеры заметили весьма округлившийся живот и заподозрили Ольгу Бузову в беременности.
Артистка тут же отреагировала на комментарии и уверила поклонников в том, что это все лишь последствия итальянской кухни, перед которой она не может устоять. Также Ольга заявила, что по приезде в Москву вновь возьмется за фигуру, так как стройное тело – это огромный труд.
"Я немного расслабилась в Италии и набрала. В срочном порядке буду сейчас эту неловкую ситуацию исправлять. Мое тело сегодня – это ежедневная работа над собой", – заявила Бузова на личной странице в социальных сетях.
К слову, Ольге часто приписывают беременность из-за того, что она сама ни раз говорила, что мечтает стать мамой в ближайшее время.
Напомним, что пиар-директор артистки Антон Богословский в авторской книге "БОльше чем пиар. Как создать звезду" поделилась секретами их совместной работы. По словам менеджера, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова буквально не хотела жить. В тот период она сильно похудела, не выходила из дома. Друзья и коллеги дежурили несколько недель, чтобы не оставлять артистку в таком критическом состоянии.
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