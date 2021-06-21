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Шоу-бизнес
Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков

Бузова умудрилась поссорить звезд спорта: Срач двух фриков

Прошло уже больше недели с того момента, как Дмитрий Губерниев поиздевался над Ольгой Бузовой в эфире "Мачт-ТВ".
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После того как телеведущий довел артистку до истерики, он продолжил жестко шутить над ней уже в личном блоге. Стоит отметить, что многие встали на сторону спортивного комментатора. Правда, нашлись и те, кто постарались отстоять честь оплеванной Ольги Бузовой.

Василий Уткин решил сохранить нейтралитет, заявив, что оба этих героя не должны обсуждать футбольные новости. Звезда спортивной журналистики прошлась по личности своего коллеги. Он отметил, что Дмитрий Губерниев в эфире "Матч-ТВ" выглядит так же неуместно, как и звезда "Дома-2". "Не заметил, как срач двух фриков связан с чемпионатом Европы", – отметил комментатор.

Оппонент за словом в карман не полез и тут же ответил Василию Уткину парой ласковых. Спортивный комментатор прошелся по лишнему весу коллеги и пообещал подарить ему палки для скандинавской ходьбы. Он также уколол журналиста тем, что тот давно не появлялся на федеральных каналах. "Остается надеяться, что такой талантливый человек вернется на большое телевидение", – иронично отметил Дмитрий Губерниев.

Так, всего лишь появившись в эфире, Ольга Бузова умудрилась поссорить двух звезд из мира спорта. Стоит отметить, что после скандала новоиспеченная актриса МХАТ им. Горького отправилась отдыхать в Италию.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 июня 2021, 18:24 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость780861
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Главный фрик так это бузова ,она удивительно подлый человек , вместе со своей многочисленной командой ,с огромным удовольствием копают подо всех ,кто обидел ,как ей кажется ,её алкоголичку бузову ,нароют или соврут ,напустят дряни от себя ,этим живет бузова без этого ей скучно Поэтому то она одна ,кому нужен такой огромный комок навоза?
Гость780393
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Срач двух фриков из-за третьего...супер-фрика Бузовой)
Гость777769
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Ну не понимаю, как можно этО страшнОЕ у….ще называть звездой, дивой и т.д..
Это, говоря языком моих детей, полный ОТСТОЙ!!!
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