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Шоу-бизнес
"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью

"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью

Как рассказал Богословский, Бузова не хотела жить после скандального развода с Тарасовым.
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Антон Богословский – достаточно успешный пиар-менеджер российских медийных персон. Однако последние годы он сотрудничает исключительно с Ольгой Бузовой.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

За время совместной работы Антон Богословский стал для Бузовой не только пиар-директором, но и близким другом. Коллеги давно работают вместе, поэтому Антон был свидетелем всех жизненных трудностей Ольги. О перипетиях в личной жизни и карьере Богословский рассказал в книге "БОльше чем пиар. Как создать звезду".

На страницах книги Антон утверждает, что одно из важных качеств Бузовой – это неподдельная искренность. Ольга в жизни, по словам Богословского, точно такая же, как и на сцене. Она эмоциональная, ранимая, что без стеснения демонстрирует на публике. Ольга не стесняется показывать свои эмоции и просить поддержки у поклонников. Они отзывчиво отвечают ей, потому что знают, что Бузова в долгу у аудитории не останется.

Также пиар-директор признался, что и сама Ольга крайне отзывчивая. Случались такие ситуации, когда Бузова в своих социальных сетях замечала комментарии разбитых горем женщин. После она писала им в личные сообщения, долго общалась, приглашала на свои концерты.

Также Антон Богословский заметил, что эта искренность однажды чуть не убила Ольгу. Она тяжело переживала развод и даже хотела свести счеты с жизнью.

"Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела", – рассказал Антон Богословский.

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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 июня 2021, 12:21 Источник: Инстаграм Антона Богословского ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гостья
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Венерическая болезнь Бузовой стала главной причиной...
<цензура>
Бузова смогла выставить себя жертвой несмотря на то, что именно она стала причиной заражения Тарасова неприятной болезнью. Ольга Бузова постоянно изменяла футболисту, но причиной развода стало то, что она заразила его болезнью. Именно по этой причине он забрал у ведущей Дом-2 все, но позволил выставить ее жертвой. Кстати , Ольга Бузова несколько раз спала с Михаилом Галустяном, будучи женой Тарасова Найдите эту статью там много интересного и много имен эстрады
Гость780861
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То, что не пила ,не ела это её проблемы,но то ,что Тарасов выгнал бузову ,развелся, сделал правильно, ЕЩЁ ,как не убил ,что сифилис принесла в супружескую постель ,не только его заразила, а после её развратного поведения пол эстрады лечились , ВСЁ есть в интернете ,где писали, про эту пошлую бузову, очень многие издательства , Можно все прочитать ,это не сплетни
Гость781556
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Бузиха, Киркорян и Пугалкина!!!! И так изо дня в день!Более достойных людей в России похоже нет!
1

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