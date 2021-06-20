"Перестала спать, не ела": пиар-директор рассказал о желании Бузовой свести счеты с жизнью

Как рассказал Богословский, Бузова не хотела жить после скандального развода с Тарасовым.

Антон Богословский – достаточно успешный пиар-менеджер российских медийных персон. Однако последние годы он сотрудничает исключительно с Ольгой Бузовой.

За время совместной работы Антон Богословский стал для Бузовой не только пиар-директором, но и близким другом. Коллеги давно работают вместе, поэтому Антон был свидетелем всех жизненных трудностей Ольги. О перипетиях в личной жизни и карьере Богословский рассказал в книге "БОльше чем пиар. Как создать звезду".

На страницах книги Антон утверждает, что одно из важных качеств Бузовой – это неподдельная искренность. Ольга в жизни, по словам Богословского, точно такая же, как и на сцене. Она эмоциональная, ранимая, что без стеснения демонстрирует на публике. Ольга не стесняется показывать свои эмоции и просить поддержки у поклонников. Они отзывчиво отвечают ей, потому что знают, что Бузова в долгу у аудитории не останется.

Также пиар-директор признался, что и сама Ольга крайне отзывчивая. Случались такие ситуации, когда Бузова в своих социальных сетях замечала комментарии разбитых горем женщин. После она писала им в личные сообщения, долго общалась, приглашала на свои концерты.

Также Антон Богословский заметил, что эта искренность однажды чуть не убила Ольгу. Она тяжело переживала развод и даже хотела свести счеты с жизнью.

"Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало. Нас жутко бесило, что мы не могли найти нужных слов, которые развернули бы ее мысли в другую сторону. В тот момент она просто поникла, перестала спать, не ела", – рассказал Антон Богословский.