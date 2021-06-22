"Меня ненавидят": Хилькевич взорвалась из-за травли

Анна Хилькевич опубликовала фотографии со съемок кинокартины на сюжеты о войне.

Артистка часто делится с подписчиками личными кадрами. В этот раз она предстала перед публикой в военной форме, чем вызвала волну хейта в свою сторону.

Подписчики осудили Хилькевич за злоупотребление пластическими операциями, которые никак не соответствуют периоду войны. Также комментаторам не понравились зубы Анны, которые выглядят слишком белыми и ровными для того времени. Кроме того, пользователи высказались по поводу качества российского кино и сделали вывод, что фильм, в котором принимает участие Анна Хилькевич, – очередная проходная кинокартина низкого уровня.

"Ну, ведь не было таких губ в то время", "Сделанные губы, крашенные волосы и форма, в которой умирали, не совместимы, это издевательство над людьми, которые умирали, голодали и вообще жили в такое страшное время", "Очередной шлак-фильм. Ничего нового, ничего достоверного", – злостно отметили подписчики.

Другие же, напротив, защитили актрису и оценили ее красоту, женственность и талант. Фолловеры подчеркнули, что писать комментарии – дело нетрудное, а вот сутками сниматься в тяжелом кино – настоящая работа.

Реакция Анны Хилькевич не заставила себя долго ждать. Она в жесткой манере ответила хейтерам. Звезда подчеркнула, что не делает инъекции в губы и не посещает пластического хирурга. Однажды у нее был такой опыт, но Анне не понравился эффект, и она тут же вернула все обратно. Также Хилькевич отметила, что военная тематика вызывает волну дерзкой критики, что удивляет ее.

"Они меня ненавидят... Давно я не испытывала на себе столько хейта... Я не делаю инъекции в губы. У меня всегда была вполне нормальная форма и объем... Помимо агрессии в сторону моей внешности и роли, меня удивило и расстроило другое. Отчего люди с таким остервенением начинают обсуждать и осуждать, когда видят военную тематику?", – возмутилась актриса.

Напомним, что недавно Анна Хилькевич рассказал о сложностях материнства. По ее словам, она столкнулась с большими проблемами с младшим ребенком.