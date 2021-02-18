"Нас можно поздравить": Хилькевич обнародовала видео из роддома

Звезда серила "Универ" поделилась новостями. Анна Хилькевич опубликовала ролик, который записала через два часа после рождения ребенка.

Актриса и ее супруг Артур воспитывают пятилетнюю Арианну и двухлетнюю Марию. По словам Анны Хилькевич, рожать детей ей очень понравилось. Звезда сериала "Универ" считает процесс появления малышей волшебством.

Знаменитость поведала, что ее первые роды проходили сложнее, так как она из-за недостатка информации испытывала страх и была напряжена. Во второй раз Анна приехала в роддом во всех смыслах подготовленной, поэтому боль переносить было легче. В перерывах между схватками Хилькевич умудрялась болтать с мужем и читать.

Актриса сериала "Универ" посоветовала будущим мамам не смотреть видео с родами в интернете. Артистке подобные ролики только навредили.

Также Хилькевич опубликовала кадры, записанные через два часа после появления ее второго отпрыска. Артистка сделала их для поклонников, но почему-то не опубликовала. На видео знаменитость, лежа на больничной койке, говорит, что вновь сала мамой.

Также в личном микроблоге Анна Хилькевич сообщила о радостном событии. "Нас можно поздравить", – заинтриговала она поклонников в "Сторис". Спустя время звезда сериала "Универ" рассказала, что она и ее супруг обзавелись новой жилплощадью.

Отметим, ранее Хилькевич признавалась, что мечтает о третьем ребенке. Правда есть несколько моментов, которые мешают Анне стать многодетной мамой. Например, знаменитость жаловалась, что ее нынешнее жилье не способно вместить еще одного члена семьи.