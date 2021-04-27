На Хилькевич и ее мужа совершили нападение

Анна Хилькевич и ее супруг Артур Волков пережили нападение на вокзале.

В личном блоге актриса сообщила, что они с супругом отправились из Москвы в Санкт-Петербург. По словам звезды, пара надеялась, что поездка в Питер будет легкой и непринужденной, возможно, даже романтичной. Однако с самого утра день пошел не по плану.

Анна Хилькевич призналась, что пришлось выбиться из плана на час, из-за чего они чуть было не опоздали на поезд. "Детей отвезли в сад на полчаса позже, водитель приехал за нами не туда, пробки на маршруте (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась актриса. Чтобы успеть на вокзал, пришлось спуститься в метро в час пик, но и на этом злоключения не закончились.

В личном блоге Анна Хилькевич рассказала, что неизвестный напал на них и попытался украсть телефон, когда они с мужем проходили через рамки металлоискателей. По словам артистки, он просто подбежал, схватил мобильный супруга и попытался затеряться в толпе. Однако актриса быстро среагировала и догнала злоумышленника. Поначалу мужчина отпирался и не хотел возвращать чужое имущество, однако потом все же выложил из кармана телефон.

"Но потом он понял, что его сейчас привлекут к ответственности и начал нас убеждать, что он случайно, но мы ему не поверили", – отметила Анна Хилькевич.