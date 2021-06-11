"Много дышу, терплю, жду": Анна Хилькевич из "Универа" сообщила о срыве

Актриса Анна Хилькевич рассказала о проблемах с младшим ребенком.

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич воспитывает двух дочек – пятилетнюю Арианну и трехлетнюю Марию. По словам актрисы, ее младшая наследница проходит через кризисный период. Каждый день у девочки случаются истерики. Маша закатывает сцены на полчаса из-за пустяков. Однажды, например, она начала кричать, потому что вода была не в кружке, а в стакане.

Анна Хилькевич призналась, что иногда не справляется с ситуацией. "Много дышу, терплю, жду и стараюсь не поддаваться на провокации, иногда срываюсь", – поделилась звезда сериала "Универ" в личном микроблоге.

Кроме того, Анна пытается отучить малышку от соски. Хилькевич специально "забыла" пустышку в самолете. Теперь кроха не спит днем, так как не может заснуть без любимой вещицы.

Анна Хилькевич и ее муж, бизнесмен Артур Волков, несмотря на происходящее с ребенком, присутствия духа не теряют. Актриса и ее избранник уже прошли через истерики старшей дочери Арианны.

Актрису "Универа" в комментариях поддержала Регина Тодоренко. Телеведущая и ее супруг, певец Влад Топалов, воспитывают сына Михаила. Отпрыску звезд уже два с половиной года. "Все это мы сейчас проходим 🤣. Обожаю: "Нет, я же не хотел, чтоб ты мне нарезала сырники, я хотел целые", – поделилась своей бедой Тодоренко.