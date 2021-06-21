"Ощущение полного ужаса": Канделаки испытала шок от результатов анализов

Тина Канделаки решила проверить количество антител к коронавирусу в собственной крови.

Ранее телеведущая сделала прививку от ковида, отдав предпочтение вакцине "Спутник V". По прошествии времени знаменитость решила проверить эффективность российской вакцины и сдала тест. Результат теста Тина Канделаки получила с утра, и, еще не успев как следует проснуться, пришла в настоящий ужас.

Журналистка не сразу разобралась в написанном, поэтому, взглянув на показатели, сначала решила, что у нее обнаружен коронавирус. Однако спустя 15 минут Канделаки все же поняла, что речь идет об антителах: у нее в крови их было обнаружено 1543 при норме более 50. Таким образом, болезнь у теледивы закончилась, не успев толком начаться.

Канделаки пришла в восторг от эффективности вакцины и поспешила поделиться таким отличным результатом в своем телеграм-канале, чтобы другие тоже могли убедиться в высоком качестве "Спутника V". Телеведущая поблагодарила тех, кто поддержал ее перед прививкой, и призвала всех своих подписчиков тоже защитить себя вакциной, не надеясь на силу одних лишь масок. Также Канделаки попросила пожалеть врачей, которые уже второй год работают на износ.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что россияне отправили Тину Канделаки во МХАТ, разглядев в ней сходство с советским политиком Иосифом Сталиным.