"Не менее талантлива, чем Бузова": Канделаки отправили во МХАТ

Народ заметил сходство между журналисткой Тиной Канделаки и советским политиком Иосифом Сталиным.

Спортивный комментатор Василий Уткин не прошел мимо новости о том, что экс-ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова играет в спектакле "Чудесный грузин" во МХАТе. Уверенный в том, что театр пригласил поющую телеведущую исключительно ради привлечения внимания, журналист предложил Тину Канделаки на роль молодого Иосифа Сталина. "Для продолжения хайпа", – объяснил комментатор.

В своем инстаграм-аккаунте Уткин опубликовал фото Канделаки, изменив его в мобильном приложении. На снимке журналистка предстала в мужском обличье. "Я за прекрасное", – написал Василий под кадром.

Интернет-пользователи оценили чувство юмора спортивного комментатора. "Да, Тина не менее талантлива, чем Бузова", "Это очень смешно", "Браво!", – написали фолловеры. Некоторые заметили, что "мужская версия" Тины Канделаки очень похожа на защитника турецкого футбольного клуба "Антальяспор" и сборной России Федора Кудряшова, а также на певца, экс-участника "Фабрики звезд" Ираклия Пирцхалаву.

Напомним, ранее Дни.ру писали, что известный режиссер ушел из МХАТа. Он оскорблен присутствием Ольги Бузовой на сцене театра. Также ему не нравится спектакль, в котором играет поющая телеведущая.