"Надела парик, вернула Уткина": Канделаки сделала заявление об отстранении Губерниева после скандала с Бузовой

Ситуация крайне не понравилась Тине Канделаки. В своем популярном личном блоге журналистка выложила ссылку на источник новости и пожелала подписчикам доброго утра. Она предложила им перейти на сайт издания и выразить свое мнение "по поводу фейк ньюс", опровергнув информацию. В следующей "истории" она показала как занимается спортом и отметила, что пока поклонники комментируют происходящее, она готовится к новым "медиавойнам".
Позднее знаменитость опубликовала пост. На фото она стоит в кожаном жакете и со спокойным выражением лица смотрит в камеру. "Отстранила Губерниева, надела парик, вернула Уткина", – посмеялась она над заголовками в СМИ. Она пригласила всех тех, кто хочет научиться грамотно коммуницировать на свой бесплатный марафон.
Напомним, скандал с участием Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева продолжается уже несколько дней. В прямом эфире произошел конфликт звезд, который поющая ведущая оценила как личное оскорбление. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые посчитали поведение комментатора неприемлемым, другие же заявили, что весь его монолог кажется им безобидной шуткой.
Сам Дмитрий Губерниев отправил Тине Канделаки эмодзи в виде красного сердца. "Мы живее всех живых", – написал он. Поклонники же, видимо, устали от конфликтов и принялись хвалить саму журналистку. "Какая красивая", "Ну, восторг, а не женщина", "Обожаю Вас, грациозную и остроумную", "Красивая и успешная", "Вы – настоящий пример", – писали они.
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