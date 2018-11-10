Соблазнительные фото Тины Канделаки

10 ноября Тине Канделаки исполнилось 43 года. Телеведущая увлекается спортом и выглядит гораздо моложе своего возраста. "Дни.ру" собрали ее самые соблазнительные фото.
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