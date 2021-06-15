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Шоу-бизнес
"Единицы способны на такое": взбешенная Канделаки влезла в скандал с участием Бузовой

"Единицы способны на такое": взбешенная Канделаки влезла в скандал с участием Бузовой

Накануне на канале "Матч ТВ" разгорелся скандал. Дмитрий Губерниев пошутил над Ольгой Бузовой. Теперь ситуацию прокомментировала Тина Канделаки.
прочитано 390 раз

Дива стала гостьей шоу. Сперва журналист подколол артистку на тему нашумевшей пьесы с ее участием во МХАТе. Однако сама звезда не оценила юмора и предложила перейти на спортивную тематику. Это лишь вдохновило комментатора на новые свершения.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

Дмитрий Губерниев решил продолжить театральную линию диалога и поинтересовался, какая "школа" больше отзывается в душе Ольги Бузовой: современная, организованная Черчесовым или советская, созданная Эфросом. Исполнительница, видимо, запуталась в предложенных вариантах и резко ответила журналисту. Она заявила, что ценит его желание блеснуть знаниями, но выступает за Россию. Позднее дива попросила не перебивать ее, но комментатор продолжил. Он предложил ей ответить лишь на один вопрос и поинтересовался, перестала ли она пить коньяк. На этом моменте Ольга окончательно вышла из себя, заявила, что вообще не пьет и расплакалась.

В Сети разгорелся скандал. Многие посчитали поведение Дмитрия в прямом эфире недопустимым, другие же оценили его чувство юмора. В скандал вмешалась Тина Канделаки. Она отметила, что Ольга Бузова является смелым профессионалом своего дела, но и Дмитрий Губерниев – специалист в широком спектре вопросов. "Единицы способны на такое", – заметила она.

Журналистка подчеркнула, что она не признает сочувствия, построенного на травле другого человека. Она заявила, что готова бороться за равные возможности для развития, а также за то, что спорт должен стать общедоступной темой.

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Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 15:17 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

комментарии

Ответить:

Гость765227
Пожаловаться Ответить
Вопрос к Канделаки-"смелым профессионалом"какого дела является Бузова?Д2?Вряд ли футбола, тогда непонятно, зачем руководитель канал Канделаки, видимо, тоже профессионал своего дела, дала добро на приглашение воспитанницы Д2 Бузовой для обсуждения сборной России по футболу))
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