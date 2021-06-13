Билан припомнил Богомолову интимную просьбу

Дмитрий Билан поделился впечатлениями от совместной работы с Константином Богомоловым.

В мае вышел клип на песню "Она моя". Режиссером стал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов. Работа вызвала бурю обсуждений в сети, однако, сам Билан признался, что ему было комфортно работать с Богомоловым.

Скандал вызвали постельные сцены: Дмитрий предстал перед публикой абсолютно голым. Артист рассказал, что интимные эпизоды пришлось снимать в первый же день. По словам Билана, Богомолов специально так выстроил график съемок, чтобы сразу же познакомить актером друг с другом и сблизить их.

"На мне из одежды ничего не было абсолютно! В комнате находилось 25 человек. Произнесли команду "Мотор!", с меня упал халат, и я уверенным шагом пошел на героиню. Надо было начать сразу с доверительной сцены, чтобы любовь в кадре была искренней и нежной", – поделился Дмитрий Билан.

После публикации клипа в сети разразились споры по поводу таких откровенных и сексуальных сцен. Многие осудили работу певца и режиссера и сравнили ее с порнографией. По этой причине пока неясно, будет ли клип транслироваться на телевидении. Также поклонникам не понравилась исполнительница главной роли. Клип стилизован под советское время, а девушка с накаченными губами и явными пластическими операциями не подходит под этот образ.

"Где такую страшную тетку взяли? На нее смотреть больно, хотя возможно это трансвестит, поэтому такая и страшная", "Дожили. Давайте 5 минут смотреть, как плохо играют секс!", "Если снимать секс, то он по крайней мере должен быть красивым", – дерзко прокомментировали пользователи.

При этом сам Дмитрий Билан нисколько не обижается на подобные высказывания. По его мнению, вкусы у всех разные, а границы между эстетикой и порнографией у каждого свои.