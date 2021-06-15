"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости

Накануне Ольга Бузова попала в очередной скандал. Артистка разрыдалась в прямом эфире с Дмитрием Губерниевым.

Спортивный комментатор довел новоиспеченную актрису до слез, уточнив, перестала ли она пить по утрам коньяк. Вопрос про спиртное оказался последней каплей, и звезда зарыдала прямо в студии "Матч ТВ". Артистка заявила, что не употребляет алкоголь, а затем назвала Дмитрия Губерниева "дном".

После эфира мнение зрителей и представителей шоу-бизнеса разделилось. Большинство поддержало Ольгу Бузову, отметив, что подобным поступком журналист унизил лишь сам себя. В личном блоге Дима Билан опубликовал гневный пост, в котором прошелся по всем, кто хейтит артистку.

Он заявил, что девушка упорно работает, достигает всего своим трудом и талантом, но многие этого не ценят. "Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего? Я ненавижу, когда все на одного! Хватит есть одного человека, блин это стыдно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан. Музыкант добавил, что очень уважает Ольгу Бузову.

Также на сторону новоиспеченной актрисы МХАТа встала Яна Рудковская. Продюсер в комментариях к посту Дмитрия Губерниева заявила, что он не прав "чисто по-человечески". Под фотографией Ольги Бузовой звезда отметила, что та постоянно страдает за свою искренность, но ее люди всегда с ней. "Считаю, что Дима был не прав, и я сказала ему лично!" – подчеркнула Рудковская.