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Шоу-бизнес
"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости

"Ненавижу, когда все на одного": Билан взорвался из-за вопиющей несправедливости

Накануне Ольга Бузова попала в очередной скандал. Артистка разрыдалась в прямом эфире с Дмитрием Губерниевым.

Продолжение: "Перестали пить коньяк по утрам?": Бузова публично разрыдалась после вопроса о зависимости
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Спортивный комментатор довел новоиспеченную актрису до слез, уточнив, перестала ли она пить по утрам коньяк. Вопрос про спиртное оказался последней каплей, и звезда зарыдала прямо в студии "Матч ТВ". Артистка заявила, что не употребляет алкоголь, а затем назвала Дмитрия Губерниева "дном".

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Дима Билан

Дима Билан певец, актер

После эфира мнение зрителей и представителей шоу-бизнеса разделилось. Большинство поддержало Ольгу Бузову, отметив, что подобным поступком журналист унизил лишь сам себя. В личном блоге Дима Билан опубликовал гневный пост, в котором прошелся по всем, кто хейтит артистку.

Он заявил, что девушка упорно работает, достигает всего своим трудом и талантом, но многие этого не ценят. "Мы забыли вообще, что мы все люди прежде всего? Я ненавижу, когда все на одного! Хватит есть одного человека, блин это стыдно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Дима Билан. Музыкант добавил, что очень уважает Ольгу Бузову.

Также на сторону новоиспеченной актрисы МХАТа встала Яна Рудковская. Продюсер в комментариях к посту Дмитрия Губерниева заявила, что он не прав "чисто по-человечески". Под фотографией Ольги Бузовой звезда отметила, что та постоянно страдает за свою искренность, но ее люди всегда с ней. "Считаю, что Дима был не прав, и я сказала ему лично!" – подчеркнула Рудковская.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 10:25 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость773533
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Билан взял бы ее под свое крыло и научил как надо себя вести. Необразованная, речь ужасная, истеричка, но возвышенная своими фанатами 14-15 лет до ранга королевы. Да еще плохую службу ей сослужил г-н Киркоров, который всячески ее нахваливает. Хочешь быть на виду у всех, будь образованной и сдержанной. Доведи хоть что-то до идеала.
капитан Скотников
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Поганые алкаши. Займитесь на конец делом.
Кондря Молдавия
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Они не пьют водку. Они её жрут.
Гость Я
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Быстро подтягивают "защитников" ,от Билана ,его слушать нет смысла ,он тоже не прочь выпить ,а сказать про бузову нет проблем, что ему? Но здесь даже не это ,надо уметь бузовой собой владеть, если так часто любишь походить по каналам, со своими ,никому не нужные умозаключениями ,высказываниями ,так учись правильно себя вести ,а не показывать надоевшую истерику ,как бы говоря пожалейте ,заступитись, накажите моего обидчика,сама то не умеешь ,учись тупица Здесь скорее, устроить очередной скандал,эта её уловка
Гость767201
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Сейчас КАК ВСЕГДА разыграла сцену обиды,но скорее наступили ей на больной мозоль,потому что, правда бузова увлекается алкоголем и наркотиками ,поэтому ужасно опухшая и с больной психикой, вечно со слезами ,как что то не так , сразу истерика ,что значит действует алкоголь на женское здоровье и внешность
Раздули специально ,любит из ничего сделать трагедию,чтобы ещё раз привлечь внимание с пустышке, ,бегает по каналам , что то старается сказать,главное себя показать ,но зачем кому то нужно мнение бузовой, особенно игрокам ,им на неё глубоко наплевать? Пусть займется делом ,обещала вести шоу ,ТНТ
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