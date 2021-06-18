Трое из шести: наследники Питта собирались поддержать Джоли в суде

Более пяти лет Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут прийти к соглашению по вопросу об опеке над детьми.

Ранее стало известно, что судья, занимающийся делом звездных супругов, запретил их наследникам выступать в суде, что очень возмутило актрису. Теперь же выяснилось, что трое из шести общих детей пары готовы были давать показания против отца. Адвокаты Анджелины Джоли еще в конце прошлого года предоставили в суд документ, в котором говорилось о желании наследников стать свидетелями по этому делу.

Юристы утверждали, что дети достаточно взрослые для того, чтобы рассказать, как все было на самом деле – об этом стало известно изданию Us Weekly. Напомним, звездная мать не хотела в равной степени делить опеку над детьми с Питтом и заявляла, что тот склонен к насилию.

После отказа судьи принять во внимание свидетельства наследников Брэд Питт все-таки добился совместной опеки над пятью детьми, так как шестой наследник уже стал совершеннолетним и теперь не нуждается в опеке. У пары трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен и трое приемных: Мэддокс, Пакс и Захара.

Брэд Питт очень рад, что теперь в договор об опеке будут, наконец, внесены долгожданные для него изменения. Однако в деле знаменитых супругов еще не поставлена точка. После поражения в суде Анджелина Джоли заявила, что она еще выведет бывшего мужа на чистую воду.