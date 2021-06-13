"Собираюсь получить больше ран": Измотанная судами за детей Джоли вывернула душу

Судебные разбирательства ударили по внутреннему миру Анджелины Джоли. Недавний диалог звезды с Vogue раскрыл несколько деталей.

Голливудская актриса Анджелина Джоли развелась с Брэдом Питтом еще в 2019 году, но найти компромисс с бывшим мужем все еще не смогла. Год за годом тянутся судебные заседания, на которых экс-супруги пытаются поделить детей. Все это напрямую сказывается на состоянии артистки и ее мироощущении. В недавнем интервью Анджелина Джоли объяснила, как она себя чувствует и что планирует делать дальше.

Актриса отметила, что привередлива в выборе ухажеров, а долгое время не заводит романов ввиду целого ряда причин и опасений. "Последние годы были весьма тяжелыми. Я старалась сосредотачиваться на залечивании ран... Нормальное состояние и здоровье возвращаются медленно, но верно", — объявила Анджелина Джоли, анализируя обстоятельства.

Знаменитость призналась, что с нетерпением ждет своего 50-летия. Артистка считает, что в этом возрасте сможет максимально реализовать себя. По словам Анджелины Джоли, на самом деле она более скучная личность, чем люди себе представляют. За прожитую жизнь расслабляться звезда так и не научилась, теперь пытаться отключаться от проблем она в принципе не намерена. "Я собираюсь идти дальше, я собираюсь получить больше ран", — объявила голливудская красотка в беседе с журналистом.